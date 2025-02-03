Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илья Куса прокомментировал интервью госсекретаря США Марко Рубио и новый американский миропорядок администрации Трампа

О новом американском миропорядке.

Госсекретарь Марко Рубио дал интервью, из которого выходит, что США были вынуждены взять на себя роль глобального полицейского и всячески поддерживать либеральный миропорядок, основанный на правилах.

Затем что-то пошло не так, и этот порядок начал работать против США, и стал бременем на их шее. Из-за чего американцы теперь должны его бросить и перестать поддерживать, возвращаясь к более "естественному состоянию" международных отношений.

Естественное состояние, согласно Рубио — это великодержавное противостояние при фактической многополярности, экономическом национализме и примате права силы над силой права.

Я думал, никогда не услышу такого от Штатов, но похоже, и они решили, что пора возвращаться в политику первой половины XX века. Экономически, это логично объясняется с точки зрения американских интересов, и это будет работать на них.

Политически и идеологически, США разваливают старые принципы, на которых зиждилось их лидерство, но при этом пока что не предлагают новых (по крайней мере, из интервью Рубио я не увидел никакого нового видения).

По сути, администрация Д. Трампа сделала то, чего не хотели делать при Байдене: встала на концептуальные позиции других политических лидеров, которые уже много лет твердят про многополярный миропорядок: Индия, Турция, Россия, Китай, Индонезия, ЮАР, Бразилия, Мексика, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир и многие другие.

В такой политической реальности проигравшими оказываются страны ЕС, большая часть которых пока не хотят становиться на эту позицию, и всё ещё считают её антизападной и опасной для своего морального превосходства, идеологического проекта и политического лидерства.

Ещё в проигрыше малые и средние государства, не имеющие достаточных ресурсов для самостоятельной игры, например Украина, Молдова, Армения, Грузия, Беларусь и т.д. На мой взгляд, в такой конфигурации они оказываются перед выбором из трёх вариантов:

1. Присоединиться к крупному игроку как младший партнёр, чтобы через такой ассиметричный альянс пережить тяжелые времена и остаться на плаву.

2. Создать свой собственный альянс малых государств на субрегиональном или региональном уровне, дабы вместе пережить этот период и отбиваться от внешних угроз, но для этого необходимо выработать понимание коллективных интересов и постоянно идти на взаимные компромиссы ради общего блага.

3. Цементировать нейтралитет, чтобы остаться за бортом основной схватки. Однако такая политика должна быть подкреплена ресурсно и подвязана к конкретному функционалу, который будет объяснять и обеспечивать нейтралитет такого государства, и коммуницировать, почему его существование в таком статусе выгодно крупным игрокам.

Источник: пост в Facebook