Плани Трампа тріщать по швах – ОПЕК+ не збільшуватиме видобуток "чорного золота"

ОПЕК+ неодноразово конфліктувала з Дональдом Трампом

Країни, що входять до організації експортерів нафти й надалі дотримуватимуться поточних планів щодо поступового збільшення видобутку нафти з квітня. Крім того, в ОПЕК+ виключили Управління енергетичної інформації США зі списку джерел для моніторингу видобутку та дотримання квот.

Про це з посиланням на джерела в організації повідомляє видання "Reuters". Нарада об’єднаного міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ відбулася у понеділок, 3 лютого.

Рішення ухвалили на фоні заяви Дональда Трампа про введення тарифів на імпорт з Мексики, Канади та Китаю. Це рішення обраного президента США спричинило невизначеність на фінансових ринках та підняло ціни на нафту.

Як повідомили в ОПЕК, Rystad Energy та EIA замінять Kpler, OilX та ESAI. За словами джерела у групі, рішення було прийнято через брак необхідних даних від EIA, а не з політичних мотивів.

ОПЕК+ неодноразово конфліктувала з Дональдом Трампом під час його першого президентського терміну (2016–2020), коли той вимагав збільшити видобуток для компенсації санкцій проти Ірану. Після повернення у Білий дім Трамп знову закликав ОПЕК+ наростити постачання, щоб знизити ціни. Глава США заявив, що високі котирування допомагають Росії фінансувати війну в Україні.

Організація з 2022 року скоротила видобуток на 5,85 млн барелів на добу, що становить близько 5,7% світових поставок. У грудні група продовжила дію цих обмежень до першого кварталу 2025 року, відклавши початок їхнього поступового зняття на квітень. Згідно з оновленим планом, ОАЕ почнуть збільшувати видобуток із квітня на 138 000 барелів на добу щомісяця. Очікується, що цей процес триватиме до вересня 2026 року.

15 січня вартість нафти зросла до $83 за барель через побоювання щодо санкцій США проти Росії, проте згодом опустилася нижче $77.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче опустити світову ціну нафти, щоб позбавити доходів Росію та знизити ціну палива в самих Штатах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Трамп порушив одну з головних передвиборчих обіцянок і в його команді зростає занепокоєння. Однак, вступивши на посаду, ці важливі аспекти просто "зникли з його поля зору".