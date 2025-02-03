Трамп дав задню в одному з пунктів політики проти Мексики: деталі угоди

Схоже, президенти Мексики та США порозумілися

У понеділок, 3 лютого, дію мит, запроваджених США щодо мексиканських товарів, призупинено на місяць після розмови лідерів двох країн.

Сторони дійшли згоди. Про це повідомляє The New York Times.

"Президент Мексики Клаудія Шейнбаум уклала угоду з адміністрацією Трампа про відстрочку жорстких тарифів, які мали набути чинності у вівторок, на місяць, оскільки дві країни досягли низки угод про безпеку кордонів. Шейнбаум погодилася направити 10 000 військовослужбовців, які, за словами президента Трампа, зупинятимуть потік мігрантів та нелегальних наркотиків через кордон США та Мексики", – йдеться у публікації.

Зазначається, що за словами Шейнбаум натомість Мексика отримає принаймні тимчасове відстрочення від 25-відсоткових мит, про які раніше попередив глава Білого дому. Також Трамп пообіцяв допомогу від уряду США у припиненні переміщення зброї через кордон.

Видання нагадує, що президент США 1 лютого оголосив про встановлення жорстких тарифів щодо товарів з Мексики та Канади у розмірі 25 відсотків та Китаю у розмірі 10 відсотків.

Тепер ситуація між США та Мексикою врегульована принаймні на місяць, проте мито щодо товарів з Канади та Китаю має розпочати діяти з 4 лютого.

Проте, у понеділок Трамп також встиг поговорити з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, але сторони, ймовірно, поки що не змогли дійти консенсусу.

Канадський лідер заявив, що відповість США дзеркальними тарифами. Також найгустонаселеніша провінція Канади, Онтаріо, оголосила про розірвання контракту на 100 мільйонів доларів з мережею Starlink Ілона Маска у відповідь на мита.

Водночас очікується ще одна розмова між главами держав до набуття чинності нових тарифів.

Своєю чергою китайська влада заявила про глибоке "розчарування" діями США. Офіційний Пекін має намір подати скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ). У МЗС Китаю також додали, що буде вжито контрзаходів для захисту прав та інтересів КНР, не уточнюючи деталей.