Великий сайт нерухомості? Трамп заявив про бажання купити Сектор Гази

Президент США поклав око на ще один регіон

Новообраний президент США Дональд Трамп націлився не лише на Панамський канал чи Гренландію. Нещодавно він зробив резонансну заяву щодо майбутнього Сектору Гази.

Під час польоту на борту Air Force One до Нового Орлеана політик заявив про наміри "купити та володіти" спустошеним війною анклавом. Про це пише Аljazeera.

За словами Трампа, Сектор Гази варто розглядати як "великий об'єкт нерухомості". Він запропонував залучити країни Близького Сходу до відбудови території. "Ми можемо передати його іншим державам на Близькому Сході, щоб вони побудували його частини за нашої підтримки", – наголосив Трамп.

Американський політик підкреслив необхідність запобігти поверненню ХАМАС до регіону. "Це місце під знесення", – зазначив він, додавши, що переміщені палестинці воліли б не повертатися до Гази за наявності альтернативи.

Де розташований Сектор Гази на карті світу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвально відреагував на пропозицію Трампа, назвавши її "революційним, творчим баченням". На засіданні кабінету міністрів він підкреслив, що такий підхід "відкриває багато можливостей" та може "забезпечити безпеку Ізраїлю для поколінь".

Втім, представники ХАМАС різко розкритикували заяви Трампа. Член політичного бюро організації Іззат Аль-Рішк назвав пропозицію "абсурдною". "Газа – це не власність, яку можна купити або продати, вона є невід'ємною частиною нашої окупованої палестинської землі", – наголосив він.

За даними ООН, внаслідок військових дій між Ізраїлем та ХАМАС 90% жителів Гази були змушені покинути свої домівки, багатьом довелося переїжджати кілька разів.

Раніше "Телеграф" також писав, навіщо Трампу Гренландія. Цілями цього є розширення сфери впливу Америки у Західній півкулі та "закріплення своєї спадщини". Проте навряд чи він застосує військову силу для цього.