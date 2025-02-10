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Тиск Трампа на Росію – це ілюзія? Аналітик вказав на три неприємні для України речі

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Від заяв Трампа світ колихнуло, однак одних лише зусиль США – замало

Президент США Дональд Трамп не любить запроваджувати санкції, оскільки вважає їх неефективними. Тому він "воює" торговими митами. Але оскільки Сполучні Штати не мають великого товаробороту з Росією, то й тут натиснути на РФ Білий дім не може.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, що Трамп може маніпулювати питанням зняття санкцій з Росії.

Торкнувшись питання постачання зброї, аналітик каже, що Трамп не буде безкоштовно давати зброю Україні, а вимагатиме, щоб за це хтось заплатив, наприклад, Європа.

— Він навіть призупиняв постачання зброї Україні по тих програмах, які погоджував Байден. Перевіряв, чи дійсно гроші правильно рухаються. Відновили постачання зброї буквально минулими вихідними, але в рамках тих проектів, які затверджував Байден. А це — на кілька місяців, — каже експерт.

Він наголошує, що європейці дають Україні чимало фінансової і військової допомоги, але цього недостатньо. Києву потрібні 100 млрд доларів допомоги на війну на рік. Україна не має таких своїх грошей. А Трамп за неї платити не буде.

Якщо ж міняти наші рідкоземельні метали на американську допомогу, то потрібен час, щоб родовища рідкоземів почали давати прибуток.

— Або буде вибудована схема і піде вже конкретно нам допомога, або ж в ідеалі ми бачимо договір з відтермінуванням платежу. Таке може бути, але поки це все дуже гіпотетично виглядає, — каже Валерій Клочок.

Говорячи про зниження світових цін на нафту, в результаті яких Росія втратить доходи і не зможе вести агресивну війну проти України, керівник "Вежі" зауважив, що одних лише зусиль США буде мало.

— Одна Америка не відкриє краник і нафта не потече у світ — це ілюзія. Для цього потрібна Саудівська Аравія. А вона раніше квітня не планує збільшувати видобуток. Трамп говорить, що дуже легко розконсервує свердловини, — але це неправда. Тому що Байден їх законсервував своїм указом, а скасувати його можна лише в судовому порядку. І це буде непросто, бо в Сполучених Штатах ще працює судова система. Замістити пропозицію російської нафти на світовому ринку на даному етапі нема чим, — підкреслює аналітик.

Він також додає, що навіть Європа не хоче запроваджувати санкції проти скрапленого російського газу.

— Вони виступають за відновлення транзиту російського газу до Європи. Вони — проти зупинки постачання нафти до Європи. Вони відтерміновують до 2026 року закупівлю російського алюмінію (це 16-й санкційний пакет). Всі хочуть просто швидкого завершення війни, — каже експерт.

Він наголосив, що попри бездарну політику демократів у Білому домі, яка суттєво порушила стабільність на Євразійському континенті, запроваджені на завершення каденції Байдена санкції — дуже серйозно працюють. Тому Кремль домагається їхнього скасування. Однак це вторинні санкції і стосуються країн, які допомагають Росії. А якби ці санкції передбачали повну заборону нафти — то були би ефективнішими.

— Але Трампу треба збільшити пропозицію. Він зробив декілька заяв про "торгові війни", і ціни на нафту різко пішли вгору. Світ просто колихнуло. Якщо у [бареля] нафти марки Brent зростання було на 0,7 долара, то в Америці безпосередньо стрибок на 1,7 долара майже був за добу. Це дуже багато і це ж лише заява, намір. А якби указами були введені тарифи проти Мексики і Канади… Тому у Трампа [нема] іншого інструменту, окрім як [обіцяти Росії] відкотити назад санкції, — підсумував Валерій Клочко.

Раніше "Телеграф" писав, що у МЗС РФ почала істерика після нових санкцій проти Росії.

Теги:
#Нафта #Санкції #Дональд Трамп #Нафта Brent #Рідкоземельні метали #Валерій Клочок