Трамп зацікавлений, але... Що слід зробити із надрами України до початку співпраці із США

Спершу треба владнати одне питання

Заява президента США Дональда Трампа про українські надра і використання їх підняла на поверхню неприємний факт. Адже насправді більшість надр України роздані "поважним" людям.

Про це пише нардеп Данило Гетманцев. За його словами, ці люди "настільки поважні", що отримали надра фактично безкоштовно. Але прийшов час повертати їх народу.

"Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання — це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ", — каже нардеп.

Аби не бути голослівним, він навів в приклад славнозвісного та потужного надровидобувника ексміністра екології часів Віктора Януковича Миколу Злочевського, який "продовжує отримувати значний дохід від українських родовищ, розсікаючи теплі хвилі Середземного моря кілем своєї прекрасної яхти Karianna — героїні кількох блокбастерів від українських журналістів-розслідувачів".

Гетманцев каже, що питання повернення Україні у власність її надр підіймалось багато разів, але завжди глухло "у наших владних кабінетах".

"Скажімо прямо — Злочевський найбільш одіозний, але точно не виняток, адже крадіжка надр — справа "честі" кожного поважаючого себе олігарха минулих часів. Тому, першим питанням — є питання ревізії всіх родовищ корисних копалин і повернення їх народу. І скажімо прямо — його треба вирішувати незалежно від інтересів США або інших партнерів. Це наша справа і інтерес народу", — наголошує нардеп.

На думку Гетманцева, можливо після вирішення цього доцільно буде передати певні надра іноземним інвесторам країн-партнерів, але точно без пільг. Використання корисних копалин України має відбуватись із справедливою часткою від вартості добутого і переробляти отримане краще на нашій території.

"Тому, починаємо з ревізії та аудиту. Готую відповідне звернення на РНБО. Це точно питання нацбезпеки", — резюмував Гетманцев.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна може отримати від США за рідкісноземельні метали.