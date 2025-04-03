"Є шанси домовитися": міністерка економіки заспокоїла українців щодо мит Трампа

Справедливі мита принесуть вигоду і США, і Україні

Сполучені Штати Америки запроваджують нові загальні мита в 10%, які торкнуться й українського експорту. Водночас для України не передбачено підвищених ставок, як, наприклад, для Молдови (31%) чи ЄС (20%).

Як повідомляє міністерка економіки України Юлія Свириденко, наша країна експортувала до США у 2024 році товарів на суму 874 млн доларів, з яких 363 млн доларів припадало на чавун, а 112 — на труби.

Натомість імпорт американської продукції в Україну становив 3,4 млрд доларів. Водночас українські мита на американські товари залишаються досить низькими: на автомобілі — 10%, на нафту та вугілля — 0%.

"Тому зараз у нас є шанси домовитись на інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість. Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови", — написала Свириденко.

Враховуючи, що Україна постачає до США понад 600 різних категорій товарів (зокрема, 65 видів продукції на суму понад 1 млн доларів), переговори щодо коригування мит виглядають цілком реальними.

Як зауважила заступниця керівника Офісу президента, Україна як надійний союзник та партнер має що запропонувати американському ринку. Справедливі мита принесуть вигоду обом країнам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук прокоментував також нові мита Трампа та пояснив, чим торгові війни загрожують Україні.