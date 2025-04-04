Экономист Дмитрий Алексеенко эксклюзивно для "Телеграфа" прокомментировал влияние новых американских пошлин на Украину

Введенные Трампом пошлины вызвали паническое падение на фондовых рынках. Основные Американские индексы S&P500, D&J, Nasdaq упали в среднем на 5%, нефть Brent на 6%, евро выросло к доллару с 1,09 до 1,11.

В целом картина очень тревожная, если падение продолжится в течение нескольких дней без серьёзных отскоков, то на рынках может начаться паника, что повлечёт за собой рецессию экономик основных стран.

Особенно под угрозой находится цена нефти: сокращение экономической активности на фоне повышения тарифов приведет к уменьшению потребления нефти и падению цен. Впрочем угроза войны с Ираном является сдерживающим фактором: если она произойдет, то цена нефти вырастет.

Относительно пары евро/доллар мы наблюдаем ситуативное укрепление евро валюты. Впрочем, в средне- и долгосрочной перспективе евро вряд ли удержит этот тренд. Экономика еврозоны понесет значительные потери в результате введения тарифов, особенно пострадает авто производство, что в перспективе негативно отразится на курсе евро к доллару. Для поддержания конкурентоспособности придется снижать курс евро.

Если не будет войны с Ираном, то падение цен на нефть, газ и их производные поможет Украине, ведь это значительная доля импорта. Экспорт Украины в США — менее миллиарда долларов (874 млн) в 2024 году. В первую очередь, это чугун и трубы, на которые сейчас действуют пошлины 25%, поэтому пошлины на украинские товары в 10% никак не скажется на экспорте. Наоборот — это дает шанс перенести европейские производства в Украину и экспортировать продукцию в США с меньшими пошлинами, 10% вместо 25%.

Впрочем, вряд ли это возможно в ближайшем будущем.

Значительно большей угрозой для нас является отмена режима беспошлинной торговли с ЕС, куда едет большая часть агропродукции. Он действует до 5 июня. Если его согласовать не удастся, то это будет значительный удар по экспорту, особенно аграрному. Много иностранной помощи сейчас идет в евро-валюте, поэтому сейчас укрепление евро Украине даже выгодно.

По золотовалютному резерву я не считаю, что в ближайшее время им грозят значительные курсовые риски из-за падения доллара.

Надо следить за динамикой, ближайшие недели будут решающими, впрочем, я не вижу риска значительного ослабления доллара в долгосрочной перспективе.