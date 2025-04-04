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Нефть дешевеет, евро укрепляется: какую выгоду Украине могли принести пошлины Трампа - Дмитрий Алексеенко

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Дмитрий Алексеенко
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Дональд Трамп назвал дату введения новых тарифов "днем освобождения" Новость обновлена 04 апреля 2025, 11:12
Дональд Трамп назвал дату введения новых тарифов "днем освобождения". Фото Коллаж "Телеграфа"

Экономист Дмитрий Алексеенко эксклюзивно для "Телеграфа" прокомментировал влияние новых американских пошлин на Украину

Введенные Трампом пошлины вызвали паническое падение на фондовых рынках. Основные Американские индексы S&P500, D&J, Nasdaq упали в среднем на 5%, нефть Brent на 6%, евро выросло к доллару с 1,09 до 1,11.

В целом картина очень тревожная, если падение продолжится в течение нескольких дней без серьёзных отскоков, то на рынках может начаться паника, что повлечёт за собой рецессию экономик основных стран.

Особенно под угрозой находится цена нефти: сокращение экономической активности на фоне повышения тарифов приведет к уменьшению потребления нефти и падению цен. Впрочем угроза войны с Ираном является сдерживающим фактором: если она произойдет, то цена нефти вырастет.

Относительно пары евро/доллар мы наблюдаем ситуативное укрепление евро валюты. Впрочем, в средне- и долгосрочной перспективе евро вряд ли удержит этот тренд. Экономика еврозоны понесет значительные потери в результате введения тарифов, особенно пострадает авто производство, что в перспективе негативно отразится на курсе евро к доллару. Для поддержания конкурентоспособности придется снижать курс евро.

Если не будет войны с Ираном, то падение цен на нефть, газ и их производные поможет Украине, ведь это значительная доля импорта. Экспорт Украины в США — менее миллиарда долларов (874 млн) в 2024 году. В первую очередь, это чугун и трубы, на которые сейчас действуют пошлины 25%, поэтому пошлины на украинские товары в 10% никак не скажется на экспорте. Наоборот — это дает шанс перенести европейские производства в Украину и экспортировать продукцию в США с меньшими пошлинами, 10% вместо 25%.

Впрочем, вряд ли это возможно в ближайшем будущем.

Значительно большей угрозой для нас является отмена режима беспошлинной торговли с ЕС, куда едет большая часть агропродукции. Он действует до 5 июня. Если его согласовать не удастся, то это будет значительный удар по экспорту, особенно аграрному. Много иностранной помощи сейчас идет в евро-валюте, поэтому сейчас укрепление евро Украине даже выгодно.

По золотовалютному резерву я не считаю, что в ближайшее время им грозят значительные курсовые риски из-за падения доллара.

Надо следить за динамикой, ближайшие недели будут решающими, впрочем, я не вижу риска значительного ослабления доллара в долгосрочной перспективе.

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Теги:
#США #Пошлины #Импорт #Пошлина #Дональд Трамп