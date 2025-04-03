Мита Трампа вдарять не тільки по сталі та металу: що ще США отримує з України

Лише за минулий рік обсяг експорту з України до США склав понад 1 млрд доларів

Україна стала однією з тих держав, яка потрапила у список нових мит США, введення яких чинний президент країни Дональд Трамп оголосив у середу, 2 квітня. Ці 10% мають торкнутись всіх товарів, які ввозяться у Сполучені Штати, але що ж експортує Україна?

Про це більш детально "Телеграф" розповість далі.

Серед топу експортних товарів нашої держави знаходиться сировина, і йдеться не тільки про чисту сталь, вироби з металу або сплави, адже також США отримує від України й сільськогосподарську продукцію, деревину, текстильні вироби та інше.

Що Україна експортує у США

Сільськогосподарська продукція:

Зернові культури: пшениця, кукурудза, ячмінь.

Соняшникова олія та інші олійні культури.

Продукти переробки зерна та бобових.

Металургійна продукція:

Чиста сталь та інші метали.

Промислові сплави та вироби з металу (зокрема труби для нафто- і газопроводів).

Машини та обладнання:

Промислове обладнання та комплектуючі.

Транспортні засоби та авіаційні компоненти.

Хімічна продукція:

Нафтохімічні продукти.

Лікарські засоби та фармацевтичні препарати.

Інше:

Деревина та вироби з неї.

З-поміж цього різноманіття, найбільше (на суму від 10 до 100 млн дол. на рік) з України США отримує виробів з заліза або сталі, саме залізо і сталь, органічні хімічні речовини, мідь, деревина та вироби з дерева, а от від експорту зернових культур наша держава отримує менше 10 млн дол.

Зауважимо, що, окрім нововведених 10%, на українську сталі та алюміній вже й так діє тариф у 25%.

Який обсяг товарів США отримує з України

За даними Торгівельного представництва США, у 2024 експорт з України до США склав 1,2 мільярда доларів США, що на 10,1 відсотка (133,8 мільйона доларів США) менше, ніж у 2023 році. Водночас за 2024 США продали Україні товарів більше, ніж купили в неї. І різниця між цими сумами (активне сальдо торгівлі — ред.) становила 497,0 млн доларів у 2024 році. Це значно більше, ніж у 2023 році – на 282,2% (769,7 млн ​​доларів).

Водночас CEIC (статистична база даних з економіки) пише, що у 2024 році Україна заробила приблизно 1,68 мільярда доларів США від свого експорту до Сполучених Штатів. У цю суму закладено загальну вартість товарів, які відвантажили з України, — сільськогосподарська продукція, метали та мінеральні товари, а також різні промислові та проміжні товари.

Графік експорту з України в США протягом 2024 року

За підрахунками Інституту економічних досліджень (ІЕД), експорт українських товарів, до яких застосовані додаткові мита, у 2024 році становив 150 млн доларів. Це 4% сукупного експорту України.

"На перший погляд, 4% – це небагато, — кажуть в ІЕД. — Але левову частку цього експорту складають труби, і американський ринок відіграє ключову роль у цій галузі".

Зокрема, у загальному експорті українських труб для нафто- і газопроводів частка США становить 37%. А в експорті труб для буріння нафтових і газових свердловин – 38%. Для порівняння: частка ЄС — 21% і 6% відповідно.

Раніше "Телеграф" писав, що в Сенаті США представлено законопроєкт щодо масштабних мит проти російських енергоносіїв, які можуть бути запроваджені у випадку відмови Кремля від мирних переговорів, або у разі порушення росіянами потенційної мирної угоди з Україною.