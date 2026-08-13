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У них міжнародка — це завжди агресія: Росія активізувалась на трьох геополітичних напрямках - Дмитро Плетенчук

Автор
Дмитро Плетенчук
Дата публікації
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Автор
Росія та її агресія Новина оновлена 13 серпня 2026, 10:40
Росія та її агресія. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук пояснив, навіщо Росія створює нові точки напруги у світі

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Отже спостерігаємо три відносно нові геополітичні напрями, де росія демонструє різку активізацію, тобто погрози, бо у них міжнародка — це завжди агресія:

  • Молдова (т.з. ПМР зокрема, паспортизація, погрози)
  • Вірменія (відкриті погрози і ультиматуми)
  • Тихий океан (прямі погрози)

Цікаво, це вони нові предмети для торгу створюють, чи треба нагодувати плебс на фоні щоденних ударів по території Зайвохромосомії?

Сирію, мабуть, вони вже собі в плюс записали: бази фактично залишаються за росіянами. Коли я у своєму звіті у 2024 вказав, що до цього прийде, мені не повірили. Ну ок.

Цікаво подивитися, як вони будуть логістику в Тартус* тягнути з Балтики.

Джерело: Facebook автора

*Тартус — місто в Сирії. Нещодавно Сирія та Росія підписали меморандум, згідно з яким порт Тартус і авіабаза Хмеймім змінюють статус. Російські військові об'єкти перестають бути повноцінними базами РФ і перетворюються на "спільні навчальні центри", а Сирія забирає під своє управління цивільну інфраструктуру (ред).

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Матеріал опублікований українською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Політика #Сирія #Молдова #Росія #Вірменія