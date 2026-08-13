Спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем Россия создает новые точки напряжения в мире

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Следовательно, наблюдаем три относительно новых геополитических направления, где россия демонстрирует резкую активизацию, то есть угрозы, потому что у них международка — это всегда агрессия:

Молдова (т.н. ПМР в частности, паспортизация, угрозы)

Армения (открытые угрозы и ультиматумы)

Тихий океан (прямые угрозы)

Интересно, это ли они новые предметы для торга создают, нужно ли накормить плебс на фоне ежедневных ударов по территории Излишнехромосомии?

Сирию, вероятно, они уже себе в плюс записали: базы фактически остаются за россиянами. Когда я в своем отчете в 2024 году указал, что к этому придет, мне не поверили. Ну, ок.

Интересно посмотреть, как они будут логистику в Тартусе* тянуть из Балтики.

Источник: Facebook автора

*Тартус – город в Сирии. Недавно Сирия и Россия подписали меморандум, согласно которому порт Тартус и авиабаза Хмеймим меняют статус. Российские военные объекты перестают быть полноценными базами РФ и превращаются в "общие учебные центры", а Сирия забирает под свое управление гражданскую инфраструктуру (ред).