Пенсіонери продали будинок і живуть в автокемпері: як виглядає їх помешкання на 7 кв.м (відео)

На пенсії вирішили змінити життя на 180 градусів

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Після десятиліть роботи європейське подружжя Фернандо та Ана вирішили повністю змінити своє життя. Вони продали житло, відмовилися від звичного побуту та оселилися в автокемпері завдовжки сім метрів.

Докладніше про те, як тепер виглядає їх побут, розповів аргентинський портал TN.

Дім на колесах

Замість будинку — сім квадратних метрів

Після виходу на пенсію пара вирішила, що більше не хоче бути прив'язаною до одного місця. Вони продали будинок і вже понад три роки живуть у власному автокемпері, який назвали "Ла Вака".

Їхній будинок на колесах — Fiat Ducato Maxi віком 27 років. Коли Фернандо придбав автомобіль, він мав пробіг близько 84 тисяч кілометрів, а тепер – понад 127 тисяч. Попри вік машини, подружжя задоволене своїм вибором.

Ана запевняє, що автомобіль добре доглянутий, а особливо їм подобаються дерев'яні меблі всередині. Фернандо також вважає стару модель міцнішою за багато сучасних автокемперів.

Подорожі замість звичного побуту

Зараз пара подорожує Іспанією. Влітку вони часто обирають гори, невеликі населені пункти та мальовничі маршрути.

Є в такого способу життя і фінансова перевага. Після продажу житла у подружжя зникла частина постійних витрат, зокрема платежі за утримання будинку, гараж та деякі податки. Раніше вже в середині місяця грошей було обмаль, а тепер наприкінці місяця у них часто щось залишається.

Всередині затишно

Не все так просто

Попри переваги, життя на колесах не можна назвати повністю безтурботним. Автокемпер потребує пального, ремонту та регулярного технічного обслуговування, а невеликий простір змушує ретельно підходити до речей, які подружжя бере із собою.

Одного разу їм довелося витратити близько п'яти місяців на ремонт протікання в автомобілі. На роботи вони витратили 1631 євро, причому значну частину ремонту виконували самостійно.

Подружжя задоволене своїм життям

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", українська родина придбала будинок із басейном у Португалії та розкрила підводні камені (відео).