У США поставили під сумнів адвокатський статус Захарії

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У Трампа нова прес-секретарка Кеті Захарія. Така ж як стара, тільки гірша. Її перший виступ американські стендапери охарактеризували, як виступ 11-річної дитини. Виглядало дійсно так собі.

Але проблема не в цьому. Під час виступів на телебаченні Кеті Захарія постійно казала, що вона юристка та attorney, тобто адвокатка. Спроби знайти підтвердження її адвокатської ліцензії в жодному штаті США або Вашингтоні провалилися. В якийсь момент її запитали, так а де вона адвокатка, і вона сказала, що стала адвокаткою, коли переїхала в Китай. Що дуже дивно, так як іноземцям стати адвокатом в Китаї ще те завдання. Більш менш це можна отримати в Макао та Гонконзі, і то там треба мати досвід роботи більший за її час перебування в Китаї. А була вона в Пекині.

В Пекині можна отримати певний аналог адвокатських повноважень, як іноземний типу юрист, але для цього треба ВЖЕ бути адвокатом.

14 жовтня організація Campaign for Accountability звернулася до адвокатської палати Каліфорнії з проханням перевірити, чи не вводила Захарія громадськість в оману щодо свого професійного статусу.

Але тут хтось запитає, в смислі Пекін? А коли? А що?

Вона працювала у китайський юридичній фірмі Zhong Lun Law Firm. Це ніфіга собі контора, прям китайський топчик. Настільки топчик, що голова керівного комітету фірми Чжан Сюебін (Zhang Xuebing) був призначений зовнішнім директором China Telecom рішенням SASAC , тобто органу Державної ради КНР, який управляє державними активами. Тобто з приватної фірми пішов у китайську госуху без проблем. І в яку, China Telecom це топ-3 китайських телекомів, які всі чітко під партією. Туди рандомних людей не пускають. Клієнтами фірми є безліч китайської госухи. Кеті там супроводжувала міжнародний трек, а у самої фірми за час її роботи (2011-2013) є супроводження купівлі китайськими компаніями (державними) міжнародних.

Також вона працювала у китайському відділенні міжнародної NGO, яка допомагала дітям внутрішніх трудових мігрантів. Повірити в існування незалежних ГО в Китаї по такому чутливому питанні вкрай складно. Власне ця ГО з владою і співпрацювала. І, згідно з законом, мала профільного китайського куратора. Загалом ГО плотно взаємодіяла з владою, підтримувалася державними університетами і так далі.

Засновник ГО потім перейшов у інвестиції. Він поширював матеріали про інвестиції в природну інфраструктуру, підготовлені за участю Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), багатостороннього банку розвитку, створеного за ініціативою Китаю, зі штаб-квартирою в Пекіні.

А переїхала Кеті в Китай в 2011 слідом за своїм чоловіком. Який працював у міжнародній інвестиційній фірмі в Пекині. Schulze Global Investments (SGI), пізніше відомій як SGI Frontier Capital. Її купила американська Cerberus Capital Management в 2018.

Schulze Global Invest, де працював муж Кеті з 2007 року відома у світі через розслідування Форбс від 2011 року. Форбс з’ясував, що ця контора видавала позики компаніям в КНДР в 2008 та 2009 роках. І навіть розглядала проєкт виходу Coca-Cola на ринок КНДР із загальним бюджетом до $10 млн, з яких приблизно $2 млн мала становити частка SGI.

При цьому в резюме її чоловіка прямо написано, що він відкривав офіси в Китаї, Монголії та КНДР. Китайський офіс скоріше за все займався не стільки Китаєм, скільки КНДР та іншими країнами Азії.

Здавалося б тут би задати питання контррозвідці, але контррозвідка в США це ФБР, а там Кеш Патель. Тіл, як то кажуть, Валхал.

Джерело: Facebook-сторінка Антона Швеця.