Сі Цзіньпін зробив Трампу подарунок з підвохом: що не так

Виявилось, що китайці не дарують звірів, а здають їх в оренду

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Лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом повідомив, що Піднебесна передасть Штатам двох панд, які вже днями оселяться у зоопарку Атланти. Проте такий "подарунок" не надто потішив главу Білого дому.

Про це розповідає користувач під ніком i_gbur в соціальній мережі Threads. Реакція президента США була дуже виразною.

Китайський лідер привіз до Вашингтона новину про передачу двох тварин на ім'я Пін Пін та Фучуань. В той час як очільник Китаю наголошував на важливості цього кроку для подальшого зміцнення двосторонніх відносин, лідер США відсторонено посміхався.

"Донні слухає як Китай подарував зоопарку Атланті дві панди, а йому що? Видно по обличчю що він чекає, де подарунок для Донні?", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Китай зберігає право власності на панд, які перебувають у закордонних зоопарках. А їхні дитинчата, народжені за кордоном у межах таких програм, також належать китайській стороні й зазвичай мають повернутися до Китаю до чотирирічного віку.

"Панду з Китаю можна вивезти. Вивезти Китай із панди — ні. Панда все одно китайська", — вказано у повідомленні.

Як відреагували в мережі

Користувачі з гумором сприйняли таку поведінку Дональда Трампа. Дехто висловив думку, що панд можна переіменувати в "американського ведмедя", як це любить робити глава Білого дому.

"Можна Трампа подарувати якомусь уряду у зоопарку. Права на прах зберігатимуться за Америкою";

"До вашої уваги ця сама панда";

"Трамп після промови";

Коментарі користувачів

"Вірно, панду не дарують, а дають в тимчасове користування, в оренду";

"По обличчю Донні видно, що з'явилася ідея перейменувати панду на "американського ведмедя". А може й "трамп-ведмедя". Виборці вимагають";

"Вінні не кидає своїх родичів";

"Доні готовий віддавать пінгвінів", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

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