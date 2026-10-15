В США подвергли сомнению адвокатский статус Захарии

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У Трампа новая пресс-секретарь Кэти Захария. Такая же как старая, только хуже. Ее первое выступление американские стендаперы охарактеризовали как выступление 11-летнего ребенка. Выглядело действительно так себе.

Но проблема не в этом. Во время выступлений на телевидении Кэти Захария постоянно говорила, что она юрист и attorney, то есть адвокат. Попытки найти подтверждение ее адвокатской лицензии ни в одном штате США или Вашингтоне провалились. В какой-то момент ее спросили, а где она адвокатка, и она сказала, что стала адвокатом, когда переехала в Китай. Что удивительно, так как иностранцам стать адвокатом в Китае еще та задача. Более менее это можно получить в Макао и Гонконге, и там нужно иметь опыт работы больше ее времени пребывания в Китае. А была она в Пекине.

В Пекине можно получить определенный аналог адвокатских полномочий, как иностранный типа юрист, но для этого нужно УЖЕ быть адвокатом.

14 октября организация Campaign for Accountability обратилась в адвокатскую палату Калифорнии с просьбой проверить, не вводила ли Захария общественность в заблуждение по поводу своего профессионального статуса.

Но тут кто спросит, в смысле Пекин? А когда? А что?

Она работала в китайской юридической фирме Zhong Lun Law Firm. Это нифига себе контора, прямой китайский топчик. Настолько топчик, что глава руководящего комитета фирмы Чжан Сюэбин (Zhang Xuebing) был назначен внешним директором China Telecom решением SASAC, то есть органа Государственного совета КНР, управляющего государственными активами. То есть из частной фирмы ушел в китайскую госуху без проблем. И в какую, China Telecom это топ-3 китайских телекома, которые все четко под партией. Туда рандомных людей не пускают. Клиентами компании является множество китайской госухи. Кэти там сопровождала международный трек, а у самой фирмы за время ее работы (2011-2013) есть сопровождение покупки китайскими компаниями (государственными) международных.

Также она работала в китайском отделении международной NGO, помогавшей детям внутренних трудовых мигрантов. Поверить в существование независимых ОО в Китае по такому чувствительному вопросу крайне сложно. Собственно, эта ОО с властью и сотрудничала. И по закону имела профильного китайского куратора. В общем, ОО плотно взаимодействовала с властью, поддерживалась государственными университетами и так далее.

Основатель ОО затем перешел в инвестиции. Он распространял материалы об инвестициях в природную инфраструктуру, подготовленные с участием Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), многостороннего банка развития, созданного по инициативе Китая, со штаб-квартирой в Пекине.

А переехала Кэти в Китай в 2011 году вслед за своим мужем. Работавший в международной инвестиционной фирме в Пекине. Schulze Global Investments (SGI), позже известная как SGI Frontier Capital. Ее купила американская Cerberus Capital Management в 2018 году.

Schulze Global Invest, где работал муж Кэти с 2007 года известна в мире из-за расследования Форбса с 2011 года. Форбс выяснил, что эта контора выдавала ссуды компаниям в КНДР в 2008 и 2009 годах. И даже рассматривала проект выхода Coca-Cola на рынок КНДР с общим бюджетом до $10 млн, из которых примерно $2 млн должна составлять доля SGI.

При этом в резюме ее мужа прямо написано, что он открывал офисы в Китае, Монголии и КНДР. Китайский офис, скорее всего, занимался не столько Китаем, сколько КНДР и другими странами Азии.

Казалось бы здесь задать вопрос контрразведке, но контрразведка в США это ФБР, а там Кэш Патель. Тел, как говорится, Валхал.

Источник: Facebook-страница Антона Швеца.