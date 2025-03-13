Самі не знають? У Трампа не відповіли на питання, що будуть робити у разі порушення Росією перемир'я в Україні

Прессекретар Білого дому не відповіла на питання преси та не підтвердила можливу розмову Трампа та Путіна

У Білому домі не змогли відповісти на питання, чи зможе адміністрація президента США Дональда Трампа змусити Росію піти на припинення вогню в Україні, контролювати це припинення вогню, а також покарати Кремль, якщо він вирішить порушити перемир'я. Зараз також під питанням розмова Трампа з мешканцем Кремля Володимиром Путіним телефоном, яка раніше було анонсована росіянами.

Про це повідомляє CNN із посиланням на брифінг, який 12 березня провела прессекретар Білого дому Кароліна Левітт. Вона відмовилася відповісти на пряме запитання журналістів щодо механізмів примусу Росії до миру.

"Поточний стан справ полягає в тому, що українці погодилися на припинення вогню, українці погодилися на мирний план, який був покладений на стіл вчора у Саудівській Аравії держсекретарем і нашим радником з національної безпеки, з яким я щойно говорила перед тим, як приїхати сюди", – обтічно висловилась вона.

За словами Левітт, зараз "справа за росіянами — погодитися на цей план". При цьому вона не сказала, чи планує президент США Трамп телефонувати Путіну, щоб безпосередньо тиснути на нього для дотримання режиму припинення вогню.

"Я не маю інформації про дзвінки президента, але, як завжди, якщо такий дзвінок відбудеться, він дасть вам знати", – додала прессекретар.

Як повідомлялося раніше, Україна готова ухвалити пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але тільки якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон взяв на себе обов’язок проінформувати російську сторону про це та дізнатися, чи готова вона зупинити насильство.

Трамп 12 березня заявив, що представники США "прямо зараз" прямують до Росії, щоб обговорити підсумки переговорів з українською командою в Саудівській Аравії. Швидше за все йдеться про спецпредставника Білого дому Близького Сходу Стіва Віткоффа. Також раніше Трамп говорив, що сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він і його адміністрація збираюся зустрітися з Володимиром Путіним найближчим часом.

Тим часом схоже, що до миру в Україні ще дуже довго, а воювати доведеться щонайменше до 2026 року. Європейські розвідувальні служби отримали документ з вимогами, які російський режим планує висувати на мирних переговорах: зокрема, йдеться про "демонтаж київського режиму", а плани президента США Дональда Трампа щодо миру відкрито називають химерними та нездійсненними.