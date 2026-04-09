Хтось рахує вартість втраченої техніки, а ми говоримо про життя, пише військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко

Бронетехніка на полі бою… та Гришине.

Нещодавні штурмові дії СОУ в районі Гришиного, що під Покровськом, викликали низку питань щодо доцільності проведення таких контратакувальних заходів. Якщо проаналізувати матеріали, опубліковані російськими каналами, можна говорити про втрату танка M1A1 Abrams, двох БМП-2 і БТР M1117.

Обговорювати втрати особового складу, продемонстровані російською стороною і часом використовувані нашими, деякими, лідерами громадської думки, вважаю недоцільним, оскільки в нарізці відеоматеріалів ми можемо верифікувати одне й те саме тіло вбитого українського воїна з різних ракурсів та з різними наближеннями. Що примітно, російські пропагандисти самі не можуть досі визначитися, які були втрати у СОУ особового складу під час цієї контратаки, що вже багато про що говорить.

Але ця замітка не про те, а зовсім про інше…

Ряд "експертів" порушили питання про те, що застосування бронетехніки в ході штурмових дій недоцільно, що викликало підтримку в обивателів тилової зони, які переживають за Україну. І як то кажуть, понеслося по трубах добриво… Тому що хайп і піар дорожчі за здоровий глузд, логіку і навіть базовий аналіз, до яких не звертається більшість наших ЛОМів. Або не вигідно, або взагалі в аналітику не вміють, що й не дивно. Але бути по життю розумово тамадою, але стати в результаті депутатом – Україна країна можливостей.

Абсолютно згоден, що в нинішніх умовах та реаліях ведення бойових дій, коли мале небо повністю контролюється ворожими дронами тактичного рівня, будь-яка броньована одиниця є ціллю. Вразливою та такою, яку можна знищити. І, напевно, саме тому росіяни перестали активно застосовувати під час штурмових дій танкові кулаки та механізовані колони. Щоправда, при цьому вони просто почали гнати на штурми піхоту на легких транспортних засобах (ЛТЗ) або просто в пішому порядку, що призвело не так до зростання загальних втрат, як до показника втрат у категорії "200". Вбитими.

У березні 2022 року у РОВ був встановлений рекорд втрати ББМ (889), який протримався до жовтня 2024-го (923), але при цьому, за березень 2022 року російські окупанти втратили мінімальну кількість особового складу за весь період повномасштабного вторгнення в Україну — 3 900… І тут я наголошую виключно на (БТР/БМП/БМД…), не враховуючи бронеавтомобілі тактичного та поліцейського рівня.

Це яскравий показник того, що за наявності броньованого автомобільного транспорту або повноцінної ББМ втрати в категорії "200" при проведенні штурмових дій зводяться до мінімуму. Я публікував у своєму Telegram-каналі відео, як БТР M1126 Stryker виживає від ударів російських ББ "Ланцет", як M2A2 Bradley вивозить десант з-під вогню, отримуючи мінімум три попадання, або як така БМП після прямого влучення 125-мм танкового пострілу так, була виведена з ладу, але десант живий, а сама БМП підлягає відновленню, або як бронетранспортер Pbv 302 витримав неодноразові удари fpv-дронів.

Для чого бронетехніка на полі бою? При правильному застосуванні вона продовжує берегти життя десанту та екіпажу. Штурмовик без броні — це значно вразливіша ціль, ніж у броні. Саме тому російські окупанти втрачають зараз убитими 60—65% протягом місяця.

ББМ доставляє десант, ОБТ здійснює вогневу підтримку. Або 5-10-15 кілометрів для контратаки по kill-zone пішки, а в кращому разі на мотоциклі, квадроциклі чи жигулях.

Навіть коли я висвітлював модернізації Варта-Новатор або будь-якої іншої броньованої колісної техніки, то чув критику про те, що зараз вони на фронті не функціонабельні. Ось тільки ці оратори не штурмують противника і не здійснюють рейдові операції на броньованій техніці, де при влученні ворожого тактичного дрона ймовірність виживання екіпажу та десанту в рази вища. Чим виконувати те саме завдання, наприклад, пішки… І у той час, коли хтось рахує сотні тисяч і мільйони вартості втраченої техніки, ми говоримо про життя.

З тактичного погляду, те, що зараз несеться мережами, я не можу назвати провалом і катастрофою. Вибір комплектації для штурму – 3 ББМ та 1 ОБТ для вогневої підтримки цілком раціональний. Нещодавно, у серпні 2025-го, ми з вами аплодували відео, на якому Leopard 2A4 155-ї бригади в Покровську розносить вогневі точки та місця закріплення в місті і нікого це не збентежило? Або як Т-64 впритул розносить у мотлох бліндаж РОВ… Адже до цього бліндажу потрібно ще доїхати.

Усі ми з січня радіємо успіхам наших військ на Південно-Донбаському напрямку (Дніпропетровська та Запорізька області), де відзначаються найуспішніші контратаки СОУ та зірвана наступальна операція РОВ, але чому ніхто з 29 січня не поставив питання про втрати та про те, як це відбувається? За підтримки яких сил і засобів?

Я зараз намагаюся не виправдати когось і якісь дії, які в результаті завершилися успіхом, хоч і з втратами як у техніці, так і л/с, хоча… А як ви збираєтеся, шановні, країну звільняти від окупантів без окупантів? Згідно з планом райдужного єдиноріжки, який бачить світ у рожевих окулярах, де всі люблять одне одного?

Кожен наш успіх на фронті – кров наших захисників. 2014-го. 2022-го. 2026-го… Без втрат ми не переможемо.

З недавніх пір МО запровадило аудит втрат та перевірку доцільності застосування сил та засобів, і я вважаю, що це дуже важливо – професійно, кваліфіковано, проводити такі дії. Але головне, щоб це проводили люди, які хоча б можуть відрізнити танк Т-64 від Т-72, а не те все, що ми зараз можемо бачити в комітетах, підкомітетах, радниках, і радниках радників.

Повторюся.

По військовій науці та з урахуванням нинішніх тенденцій, контратака проводилася з метою заняття позиції та здійснення вогневої підтримки з наміром збереження життя десантованої групи та надання їй вогневої підтримки для можливості закріплення. Всі інші моменти я не можу обговорювати, не володію повною інформацією та ситуацією на конкретній ділянці БД.

І якщо хтось хоче розслідування та покарання винних, то чекайте на нього, а не приміряйте на себе мантію судді. Війна — це те, що пробуджує в людині різні сторони. Хтось хоче на цьому заробити фінансово, хтось — політичні дивіденди, а хтось — просто перемогти та повернутися у мирне життя. Але, як на мене, найголовніше, це не нав’язування своєї думки, а адекватний аналіз.

Адекватного аналізу я так і не почув, але питання більш ефективного застосування бронетехніки стає досить дискусійним. Адже нам у майбутньому країну треба буде звільняти від окупантів. Як це зробити без бронетехніки? Чи не так?

Джерело: пост Олександра Коваленка у Facebook