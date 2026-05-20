Як законно уникнути оплати за воду на ділянці, якщо ніхто не поливав

Існує три основні способи остаточно розв'язати це питання

Українці можуть отримувати рахунки за полив води навіть тоді, коли фактично цього не робили — і це справді передбачено правилами, якщо на ділянці немає лічильника. У такому випадку водоканали нараховують оплату за встановленими місцевими нормативами, адже без приладу обліку точно визначити реальне споживання неможливо.

Це не означає, що платити доведеться завжди. Існують законні способи уникнути нарахувань за невикористану воду.

Детальніше у матеріалі: "Українці платять за полив, навіть коли йде дощ. Чи є шанс щось із цим зробити".

Як не платити за полив

Найпростіший варіант — встановити лічильник. У такому разі ви платите лише за фактично використану воду, і якщо поливу не було, у платіжці ця послуга буде дорівнювати нулю.

Є й інші законні механізми. Якщо на ділянці ніхто не проживає, до початку поливного сезону можна звернутися до водоканалу із заявою. У такому разі спеціалісти опломбують вентиль, і нарахування за воду не здійснюватимуться, адже доступу до ресурсу фактично немає.

Також передбачена можливість тимчасового зменшення або скасування нарахувань. Для цього потрібно надати підтвердження відсутності — наприклад, довідку про статус ВПО, документи про лікування або проходження військової служби.

Як законно не платити за невикористану воду. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці зможуть не платити комуналку.