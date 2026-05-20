Путін звернувся до Сі Цзіньпіна словами з любовного вірша

Китайський вислів уперше з’явився ще у XI–VI століття до н.е.

Приказка, яку використав російський президент Володимир Путін на зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпіном, першочергово використовувалась закоханими. Пізніше трактування трансформувалося і вважається припустимим між близькими друзями чи родичами.

Що потрібно знати:

Вислів означає сильну тугу за людиною після розлуки

Спершу приказку використовували закохані

У дипломатії такі приказки вважають елементом "м’якої сили"

Вираз "не бачилися день, а наче минуло три осені" — це відома китайська ідіома (чен'юй). Вперше з'явилася у вірші "Цай Ге" з розділу "Ван Фен" давньокитайської "Книги пісень" у XI–VI століттях до нашої ери в якому йдеться про тугу юнака за дівчиною, що збирає рослини. Приказка описує почуття глибокої туги за людиною, коли навіть один день розлуки здається неймовірно довгим.

"Наскільки нам відомо, у Китаї кажуть: "Не бачилися лише один день, а здається, ніби минуло три осені". Ми справді дуже раді вас бачити", — сказав Путін. До цього він назвав Сі "дорогим другом". Сі почав промову теж з позитивного — з "багатовікової дружби" та "добросусідських контактів, які вкоренились в серцях".

Здебільшого вираз використовують в літературі, листуванні закоханих тощо. А от в дипломатії він має специфічне завдання. Використання чен'юй підкреслює повагу до культури партнера. Використання ідіом називають засобом "м'якої сили" або завоювати прихильність, адже в Китаї велике значення приділяють таким виразам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку експертів Китай все влаштовує в поточній ситуації балансу сил. Саме ця країна реально здатна натиснути на Росію, але тільки за власної вигоди.