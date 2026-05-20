Росія почала використовувати "брудну" зброю: де вже помітили радіацію (фото)
Небезпечну знахідку транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів
На уламках російської ракети, яку росіяни поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня цього року, виявили підвищений радіаційний фон. Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря–повітря", які було знайдено поблизу селища Камка.
Про це повідомляє Служба безпеки України. Зазначається, що ворог використовує такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.
"Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини", — йдеться у повідомленні.
Фахівці СБУ та ДСНС та Сил оборони України привели бойову частину ракети у безпечний стан. Після цього її транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.
Дослідження встановили, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану. Їх ідентифікували як Уран-235 та Уран-238.
Українців просять бути обережними при виявленні уламків російських ракет та дронів
Через токсичність і радіоактивність збідненого урану, українців закликають бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси: вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля.
Що робити при виявленні уламків ворожих дронів та ракет:
- не наближайтеся, не торкайтеся та не переміщуйте їх
- відійдіть на безпечну відстань
- негайно повідомте про знахідку за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101, або Національної поліції – 102.
