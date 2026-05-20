Росія почала використовувати "брудну" зброю: де вже помітили радіацію (фото)

Небезпечну знахідку транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів

На уламках російської ракети, яку росіяни поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня цього року, виявили підвищений радіаційний фон. Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря–повітря", які було знайдено поблизу селища Камка.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Зазначається, що ворог використовує такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.

"Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини", — йдеться у повідомленні.

Місце небезпечної знахідки. Фото: СБУ

Частина дрона. Фото: СБУ

Фахівці СБУ та ДСНС та Сил оборони України привели бойову частину ракети у безпечний стан. Після цього її транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.

Вимірювання радіаційного фона. Фото: СБУ

Фрагмент ворожої ракети. Фото: СБУ

Дослідження встановили, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану. Їх ідентифікували як Уран-235 та Уран-238.

Українців просять бути обережними при виявленні уламків російських ракет та дронів

Через токсичність і радіоактивність збідненого урану, українців закликають бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси: вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля.

Що робити при виявленні уламків ворожих дронів та ракет. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Що робити при виявленні уламків ворожих дронів та ракет:

не наближайтеся, не торкайтеся та не переміщуйте їх

відійдіть на безпечну відстань

негайно повідомте про знахідку за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101, або Національної поліції – 102.

