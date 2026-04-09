Кто-то считает стоимость потерянной техники, а мы говорим о жизнях, пишет военный обозреватель и блогер Александр Коваленко

Бронетехника на поле боя… и Гришино.

Недавние штурмовые действия СОУ в районе Гришино, под Покровском, вызвали ряд вопросов относительно целесообразности проведения таких контратакующих мероприятий. Если проанализировать материалы, которые были опубликованы российскими каналами, то можно говорить о потере танка M1A1 Abrams, двух БМП-2 и БТР M1117.

Обсуждать потери личного состава, продемонстрированные российской стороной и порою используемые нашими, некоторыми, лидерами общественного мнения, считаю нецелесообразным, поскольку в нарезке видеоматериалов мы можем верифицировать одно и то же тело убитого украинского воина с разных ракурсов и с разными приближениями. Что примечательно, российские пропагандисты сами не могут до сих пор определиться, какие были потери у СОУ личного состава в ходе этой контратаки, что уже о многом говорит.

Но, эта заметка не о том, а совсем о другом…

Ряд "экспертов" подняли вопрос о том, что применение бронетехники в ходе штурмовых действий нецелесообразно, что вызвало поддержку у переживающих за Украину обывателей тыловой зоны. И как говорится, понеслось по трубам вдобриво… Потому, что хайп и пиар дороже здравого смысла, логики и даже базового анализа, к которым не обращается большинство наших ЛОМов. Либо не выгодно, либо вообще в аналитику не умеют, что и не удивительно. Но быть по жизни умственно тамадой, но стать в итоге депутатом – Украина страна возможностей.

Абсолютно согласен, что в нынешних условиях и реалиях ведения боевых действий, когда малое небо полностью контролируется вражескими дронами тактического уровня, любая бронированная единица представляет собой цель. Уязвимую и уничтожимую. И, наверное, именно поэтому россияне перестали активно применять в ходе штурмовых действий танковые кулаки и механизированные колонны. Правда, при этом, они просто стали гнать на штурмы пехоты на лёгких транспортных средствах (ЛТС) или просто в пешем порядке, что привело не столько к росту общих потерь, сколько к показателю потерь в категории "200". Убитыми.

В марте 2022 года у РОВ был установлен рекорд потери ББМ (889) который продержался до октября 2024 (923), но при этом, за март 2022 российские оккупанты потеряли минимальное количество личного состава за весь период полномасштабного вторжения в Украину – 3 900… И тут я акцентирую внимание исключительно на ББМ (БТР/БМП/БМД…), не учитывая бронеавтомобили тактического и полицейского уровня.

Это яркий показатель того, что при наличии бронированного автомобильного транспорта или полноценной ББМ, потери в категории "200" при проведении штурмовых действий сводятся к минимуму. Я публиковал в своём Telegram-канале видео, как БТР M1126 Stryker выживает от ударов российских ББ "Ланцет", как M2A2 Bradley вывозит десант из-под огня, получая минимум три попадания, или как такая БМП после прямого попадания 125-мм танкового выстрела, да, была выведена из строя, но… Экипаж и десант жив, а сама БМП подлежит восстановлению, или как бронетранспортёр Pbv 302 выдержал неоднократные удары fpv-дронов.

Зачем бронетехника на поле боя? При правильном применении она продолжает беречь жизнь десанту и экипажу. Штурмовик без брони это куда более уязвимая цель, чем в броне. Именно поэтому российские оккупанты теряют сейчас убитыми 60%-65% в течение месяца.

ББМ доставляет десант, ОБТ осуществляет огневую поддержку. Или 5-10-15 километров для контратаки по kill-zone пешком, а в лучшем случае на мотоцикле, квадроцикле или жигулях…

Даже когда я освещал модернизации Варта-Новатор, либо любой другой бронированной колёсной техники, то слышал критику о том, что сейчас они на фронте не функционабельны. Вот только эти ораторы не штурмуют противника и не осуществляют рейдовые операции на бронированной технике, где при попадании вражеского тактического дрона вероятность выживаемости экипажа и десанта в разы выше. Чем выполнять ту же задачу, например, пешком… И в то время как кто-то считает сотни тысяч и миллионы стоимости потерянной техники, мы говорим о жизнях.

С тактической точки зрения, то, что сейчас несётся по сетям, я не могу назвать провалом и катастрофой. Выбор комплектации для штурма – 3 ББМ и 1 ОБТ для огневой поддержки вполне рациональный. Не так давно, в августе 2025, мы с вами аплодировали видео, на котором Leopard 2A4 155-й бригады в Покровске разносит огневые точки и места закрепления в городе и никого это не смутило? Или как Т-64 в упор разносит в хлам блиндаж РОВ… А ведь до этого блиндажа нужно ещё доехать.

Все мы с января радуемся успехам наших войск на Южно-Донбасском направлении (Днепропетровская и Запорожская области), где отмечаются самые успешные контратаки СОУ и сорвана наступательная операция РОВ, но почему никто с 29 января не задался вопросом о потерях и того как это происходит? При поддержке, каких сил и средств?

Я сейчас пытаюсь не оправдать кого-либо и какие-либо действия, которые в результате завершились успехом, хоть и с потерями, как в технике, так и л/с, хотя… А как вы собираетесь, уважаемые, страну освобождать от оккупантов без оккупантов? Согласно плану радужного единорожки, который видит мир в розовых очках, где все любят друг друга?

Каждый наш успех на фронте – это кровь наших защитников. В 2014-м. В 2022-м. В 2026-м… Без потерь мы не победим.

С недавних пор МО ввело аудит потерь и проверку целесообразности применения сил и средств, и я считаю, что это очень важно – профессионально, квалифицировано, проводить такие действия. Но главное, чтобы это проводили люди, которые хотя бы могут отличить танк Т-64 от Т-72, а не вот то всё, что мы сейчас можем видеть в комитетах, подкомитетах, советниках, и советниках советников.

Повторюсь.

По военной науке и с учётом нынешних тенденций, контратака проводилась с целью занятия позиции и осуществления огневой поддержки с намерением сбережения жизни десантируемой группы и оказания ей огневой поддержки для возможности закрепления. Все другие моменты я не могу обсуждать, не владею всей полнотой информации и обстановкой на конкретном участке БД.

И если кто-то хочет расследования и наказания виноватых, то ожидайте его, а не примеряйте на себя мантию судьи. Война — это то, что пробуждает в человеке разные стороны. Кто-то хочет на этом заработать финансово, кто-то — политические дивиденды, а кто-то — просто победить и вернуться в мирную жизнь. Но, на мой взгляд, самое главное, это не навязывание своего мнения, а адекватный анализ.

Адекватного анализа я так и не услышал, но вопрос более эффективного применения бронетехники становится весьма дискусионным. Ведь нам в будущем страну нужно будет освобождать от оккупантов. А как это сделать без бронетехники? Не так ли?

Источник: пост Александра Коваленко в Facebook