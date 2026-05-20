Громадський транспорт у Києві може стати ще дорожчим: за якої умови ціна перевалить за 30 грн

Вартість спочатку зросте більше, аніж в три рази

У Києві вартість проїзду в громадському транспорті може суттєво зрости — разовий квиток уже планують підвищити до 30 грн замість колишніх 8 грн. Водночас це може бути не межа, і тарифи потенційно здатні вирости ще більше.

Як пояснив "Телеграфу" викладач кафедри міського будівництва КНУБА та директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов, існує ймовірність встановлення тарифів вище 30 гривень. За його словами, перевізники можуть аргументувати це тим, що навіть у разі зменшення кількості пасажирів вони зможуть отримувати той самий дохід.

Однак фахівець звертає увагу на економіку перевезень: для приватних операторів надмірне навантаження транспорту не завжди вигідне. Переповнені автобуси чи маршрутки швидше зношуються, що підвищує витрати на ремонт і обслуговування рухомого складу.

Отже, у Києві тарифи на проїзд можуть і надалі змінюватися залежно від кількості пасажирів і, як наслідок, від ремонту транспорту через великий потік.

