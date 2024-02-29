Навесні здорожчають популярні продукти: українцям розповіли, що потрапило у цей список

На ситуацію на ринку вплине одразу 6 факторів

Більшість популярних товарів мають вирости в ціні вже найближчими місяцями. Здорожчання варто чекати на 5 категорій продуктів, а от на інші 6 видів ціни залишаться поки без змін.

Як прогнозує аналітик компанії 'Центр біржових технологій' Максим Орищак, на початку весни деякі овочі можуть здорожчати на 2-7%. Про це повідомляється на сайті Знай.UA.

За його словами, зміни вартості на українському ринку залежатиме від погодних умов, попиту та пропозиції, інфляції, світових тенденцій, та найголовніше — від якості овочів та фруктів.

Як продукти можуть подорожчати найближчими місяцями в Україні

риба та морепродукти;

хліб і хлібобулочні вироби;

молоко та продукти з молока;

алкогольні напої.

Однак є ймовірність, що яйця, соняшникова олія, м'ясо та птиця, крупи та бобові залишаться без змін.

"Очікується, що ціни на електроенергію можуть продовжити своє зростання, тоді як соняшникова олія, яйця і цукор можуть залишитися найменш схильними до подорожчань", — пояснює аналітик.

Щодо ситуації з цінами на молочні продукти експерт не наважився прогнозувати. Наразі Мінсоцполітики повідомляє, що в Україні зростає обсяг молока, хоча вартість молока продовжує зростати.

Окрім того, блокада українсько-польського кордону принесла доступні ціни цитрусових на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що болгарський перець сильно виріс в ціні. Наразі його вартість складає майже 220 гривень за кілограм.