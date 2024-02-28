Якість популярного овочу на прилавках погіршується: чи змінились ціни і що буде надалі

Цей продукт вже на 72% дешевше, аніж торік

У кінці цього місяця можна спостерігати за здешевшанням популярних овочів в Україні. Одним з таких виявилась морква, яка за тиждень зменшилась у вартості на 14%.

Як кажуть фахівці з проєкту EastFruit, негативна цінова тенденція виявилась через велику пропозицію цього товару зі сховищ. Є ймовірність, що вартість моркви буде знижуватись надалі.

Наразі на українському ринку цей овоч коштує 7-10 гривень, що в середньому на 14% менше, аніж минулого тижня.

Експерти кажуть, що зниження цін було спровоковано збільшенням пропозиції моркви, яка має середню або низьку якість.

"Через досить теплу зиму якість продукції в необладнаних сховищах стрімко погіршується, що змушує фермерів розпродувати наявні запаси. Водночас гравці ринку зазначають, що власники якісної моркви, які не мають проблем зі зберіганням, вважають за краще призупинити продажі", — пояснюють фахівці.

Вони також додають, що морква наразі коштує на 72% нижче, аніж торік. Така ситуація зі здешевшання може продовжитись надалі, адже в Україні триває невисока торговельна активність овочу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти можуть здорожчати навесні.