Поможет калькулятор или формула: как украинцам узнать размер будущей пенсии

Всё можно сделать самостоятельно

Каждый украинец, имеющий право на будущую пенсию, может рассчитывать ее размер самостоятельно. Сумма такой выплаты зависит от страхового стажа и зарплаты.

Как говорится на сайте Пенсионного Фонда Украины, чтобы узнать размер будущей пенсии, человек может воспользоваться "Пенсионным калькулятором". Такая функция есть в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

При расчете пенсии с помощью калькулятора сначала нужно проверить актуальные данные — дату рождения, пол и т.д. Если такая информация неправдива, необходимо внести новые данные.

В результате расчета пенсии вы узнаете о:

ориентировочный размер пенсии по введенным данным или на основе стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;

подробный протокол расчета.

Если лицо не может зайти в личный кабинет, можно воспользоваться простой формулой: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему у некоторых пенсионеров государство может заблокировать банковские карты.