Тільки через суд: кому з літніх осіб можуть підвищити пенсію на 51%

Це стосується 4 категорій осіб

Під час березневої індексації деякі літні особи можуть частково або повністю залишитись без підвищення пенсій. Адвокат заявив, що такі дії є несправедливими та порушують закони України.

Як повідомляє адвокат Іван Хомич, передає Мінфін, особи, які виходили на законних відпочинок у 2020-2023 роках включно, мають право на збільшення розміру своєї пенсії, але потрібно буде звернутись до суду. Виплата може вирости на від 19,7% до 51%.

За його словами, при поданні заяви на підвищення пенсії суд, в основному, стає на бік заявника й ухвалює позитивне рішення.

"На 51% можна збільшити пенсію пенсіонерам, які вийшли на пенсію у 2020 році. Тому що ваша пенсія не індексувалася найдовше — 3 роки. Вийшовши на пенсію у 2021 році можна збільшити виплати на індексацію більш ніж на 40% (14% — збільшення 2022 року, 19,7% — те, що закладалося в 2023, 7,9% поточний показник).Вихідним на пенсію у 2022 році пенсія може бути збільшена на 19,7%.І це без урахування 7,9%, на які збільшиться пенсія у 2024 році", — розповів адвокат.

Він також додає, що українці, за допомогою рішення Конституційного суду, можуть досягти мети зняття максимального розміру індексації. У 2024 році його було встановлено в розмірі 1500 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка буде мінімальна та максимальна надбавка до пенсії під час березневої індексації.