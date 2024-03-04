Найбільша надбавка до пенсії - 3 тисяч гривень: як зміняться виплати в Україні у березні
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Спрогнозовані відсотки виявились неправдивими
З 1 березня в Україні, після проведення індексації та перерахунку пенсій, найменша сума виплати становитиме 2 725 гривень, а найбільша — 23 610 гривень.
Як повідомляє Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович у Facebook, підвищення виплат мало б відбутись на 13%, як це було спрогнозовано у січні. Але зростання нарахувань буде на рівні 8%.
За її словами, з березня 1 мільйон пенсіонерів отримають вже нові виплати.
"Зростання відбудеться на рівні 8%. Отже, середня пенсія в Україні становитиме 5 717 грн, мінімальна — 2 725 грн, а найбільша -23 610 грн. Попри те, що збільшення пенсій коштуватиме державному бюджету 3 млрд грн на місяць, гроші на такі виплати у держави будуть", — йдеться у повідомленні.
Найменша надбавка буде здійснена до середньої пенсії — 322 гривні, до мінімальної пенсії нарахують 364 гривні, а до найбільшої — 3 тисячі гривень.
Жолнович пояснює, що раніше прогнозовані 13% індексації, наразі складають 8% через те, що інфляція за 2023 рік виявилось меншою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що понад 10 мільйонам українців буде здійснено індексацію пенсії. Надмасштабний перерахунок відбудеться для "цивільних" пенсіонерів.