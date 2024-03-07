Курс може штучно вирости: що впливатиме на здорожчання долара

Усе залежить від державних структур

Фінансові експерти впевнені, що на поточному тижні долар має трохи стабілізуватись, адже Україна пережила найважчий період без макрофінансової допомоги.

Курс долара протягом 7-10 березня не опуститься нижче 38 гривень. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.

За його словами, протягом цього періоду долар має зміцнитись на міжбанку та готівковому ринку, але в Україну надійде макродопомога. Є ймовірність, що ціни на валюту через це будуть розгойдувати.

"А от надалі може бути цікава ситуація: коли надійде 4,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, не виключено, що цю валюту Мінфін та НБУ спробують продати на міжбанку якомога дорожче, щоб заощадити на фінансуванні виплат підвищених з березня пенсій. Тобто курс долара і євро знову почне штучно зростати", — пояснює експерт.

Але Пендзин наголошує на тому, що це лише припущення, а не прогноз. Він не знає, яке рішення може прийняти державна структура щодо цього питання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких межах буде коливатись курс долара на цьому тижні.