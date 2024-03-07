Долару пророкують подорожчання у березні: що українські банкіри говорять про прогнози

У березні теж можливий ріст

На думку деяких експертів, курс долара в середині березня може дещо зрости. Банкіри вважають такий сценарій малоймовірним, хоча й допускають деякі зміни в курсі, які не відіграватимуть значної ролі.

Про це у своєму прогнозі для "Телеграфа" повідомив начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. За його словами, цього можна уникнути завдяки двом факторам.

Так, коли у другій половині лютого курс долара в Україні на кілька днів зріс приблизно на 3%, це супроводжувалося двома факторами – зниженням валютних інтервенцій НБУ з 500-600 млн дол. на місяць до 300 млн дол., а також перевищенням попиту над пропозицією на 10%.

Нині ж попри щоденне зростання чи зниження курсів поведінка покупців та продавців досить адекватна. Так, на ринку відсутні прояви ажіотажу чи будь-якої надмірності, що дозволяє НБУ проводити досить гнучке регулювання, змінюючи, якщо це необхідно чи доцільно, обсяги валютних інтервенцій.

Тому курс долара на готівковому ринку становитиме коридор у 38,8-39,9 грн, щоденні зміни становитимуть до 0,5 грн, а різниця між курсами купівлі та продажу не перевищить 0,5 грн у комерційних банках та 1 грн в обмінних пунктах.

"Таким чином, попри мінливу ситуацію (часті та різнопланові зміни валютних курсів) загальна картина валютного ринку не зміниться. Ринок перебуває за півкроку до повної лібералізації, що стане можливим, коли виникнуть для цього достатні умови. Однак ринок "захищений" від курсових потрясінь вдалими тактичними кроками регулятора для досягнення рівноваги між попитом та пропозицією", — робить висновок Тарас Лєсовий.

Тим часом ще до кінця поточного тижня, 8 березня, курс долара в Україні може дещо зрости, вважає директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.