Курс долара у квітні – долар може стати по 40, але є нюанс

Зростання курсу долара не виключено

Обмінний курс долара в останній робочий день березня не зробив сюрпризів і зупинився на рівні 39,2 гривні. Однак це зовсім не означає, що у квітні заокеанська валюта не зможе піднести сюрпризів.

Так, за словами начальника департаменту казначейства банку "Глобус" Тараса Лєсового, у квітні на курс долара впливатимуть два основні чинники. За їхньою сукупністю долар цілком може піднятися до 40 гривень, щоправда є нюанс.

Так, у квітні експерт прогнозує поєднання двох тенденцій – дія режиму курсу "керованої гнучкості" та спокій ринку з приводу отримання Україною макрофінансової допомоги. Саме остання, наголошує Тарас Лєсовий, дозволить регулятору більш вільно управляти міжбанком та впливати на готівковий ринок, зменшуючи різницю між курсами безготівкового та готівкового ринків. Наприкінці березня це вже сталося — курсові коридори міжбанку та готівкового ринку майже однакові.

Крім того, важливими для ринку стануть такі фактори, як:

розвиток економіки (зокрема початок посівної).

зростання експорту як "джерела" формування міжнародних валютних резервів (зокрема "реанімація" контейнерного перевезення морським коридором).

події на фронті та пов’язані з війною фактори (отримання військово-технічної допомоги у достатньому для протистояння ворогові, наслідки ворожих атак тощо).

В результаті у квітні курс долара може піднятися до 40 гривень, але найімовірніше це буде граничний рівень валютних коливань.

"Можна сказати, що у квітні ситуація на валютному ринку нагадуватиме березневу: очікується, що показники курсів будуть досить мінливими, проте вони не становитимуть загрозу ринку. Регулятор може сконцентрувати зусилля на досягненні рівноваги між попитом та пропозицією, що відповідає ідеології режиму "керованої гнучкості" ", регулюючи рівень попиту обсягами валютних інтервенцій. На мій погляд, на ринку малоймовірні ажіотажні прояви, спричинені економічними факторами. Будь-яке зростання попиту буде тимчасовим, а не системним із поступовим поверненням до балансу з пропозицією", — прогнозує Тарас Лєсовий.

Як писав "Телеграф", зростання курсу долара останніх тижнів може бути викликане збільшенням попиту на нього та його покупкою з боку військових.