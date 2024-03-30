Курс доллара в апреле – доллар может стать по 40, но есть нюанс

Рост курса доллара не исключен

Обменный курс доллара в последний рабочий день марта не преподнес сюрпризов и остановился на уровне 39,2 гривны. Однако это вовсе не значит, что в апреле заокеанская валюта не сможет преподнести сюрпризов.

Так, по словам начальника департамента казначейства банка "Глобус" Тараса Лесового, в апреле на курс доллара будут влиять два основных фактора. По их совокупности бакс вполне может подняться до 40 гривен, правда есть нюанс.

Так, в апреле эксперт прогнозирует сочетание двух тенденций – действие режим курса "управляемой гибкости" и спокойствие рынка по поводу получения Украиной макрофинансовой помощи. Именно последняя, подчеркивает Тарас Лесовой, позволит регулятору более свободно управлять межбанком и влиять на наличный рынок, уменьшая разницу между курсами безналичного и наличного рынков. В конце марта это уже произошло — курсовые коридоры межбанка и наличного рынка были почти одинаковы.

Кроме того, важными для рынка станут такие факторы, как:

развитие экономики (в том числе начало посевной).

рост экспорта как "источника" формирования международных валютных резервов (в частности "реанимация" контейнерной перевозки морским коридором).

события на фронте и связанные с войной факторы (получение военно-технической помощи в достаточном для противостояния врагу, последствия вражеских атак и т.п.).

В результате в апреле курс доллара может подняться до 40 гривен, но вероятнее всего это будет предельный уровень валютных колебаний.

"Можно сказать, что в апреле ситуация на валютном рынке будет напоминать мартовскую: ожидается, что показатели курсов будут достаточно изменчивыми, однако они не будут представлять угрозу рынку. Регулятор может сконцентрировать усилия на достижении равновесия между спросом и предложением, соответствующим идеологии режима "управляемой гибкости", регулируя уровень спроса объемами валютных интервенций. На мой взгляд, на рынке маловероятны ажиотажные проявления, вызванные экономическими факторами. Любое возрастание спроса будет временным, а не системным с постепенным возвратом к балансу с предложением", — прогнозирует Тарас Лесовой.

Как писал "Телеграф" рост курса доллара последних недель может быть вызван увеличением спроса на него и его покупкой со стороны военных.