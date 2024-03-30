Буде "заручником" дій Нацбанку: експерт дав прогноз курсу долара на початок квітня

Українці купують значно більше валюти, ніж продають

Курс долара в Україні на початку квітня буде досить стабільним. На нього не чекають різкі коливання.

Фінансовий експерт Олексій Козирєв на каналі Finance.ua розповів про фактори, які нині впливають на валютний ринок України. За його прогнозом, до 3 квітня курс безготівкового долара коливатиметься в межах 38,90-39,55 гривні.

"У квітні цього року є кілька факторів, які суттєво впливатимуть на поведінку доларового курсу", — зазначив він.

Насамперед це розмір міжнародної допомоги, зокрема американської. Валютний ринок України реагуватиме на те, чи вирішать сенатори у квітні виділити допомогу Києву, чи продовжуватиметься затягування цього питання.

"Курс безготівкового долара на торгах залишатиметься заручником дій Національного банку, його інтервенцій та їх тактики", — пояснив Козирєв.

Він додав, що зараз населення України купує більше валюти, аніж продає. Щоденна різниця між купівлею та продажем валюти на початку квітня становитиме від 15 до 45 млн доларів на день.

Курс долара в Україні 30 березня

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 30 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,95 грн (купівля) та 39,46 (продаж). Готівковий курс — 39,33 (купівля) та 39,42 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,22 гривні.

Нагадаємо, за прогнозами S&P Global Ratings, у 2024 році курс долара в Україні може досягти 41 гривні. До 2025 року він може зрости до 43,8 гривні.

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