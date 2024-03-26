Є вагомий фактор: що спровокувало ріст курсу долара в Україні і чого чекати надалі

Цими днями очікується широкий коридор коливань

На валютному ринку курс долара вже досяг 39 гривень. Як вважає експерт, це відбулось через великий попит на валюту. Протягом цього тижня її ціна в готівковому сегменті коливатиметься від 38,80 до 39,50 гривень.

Як повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал, протягом 18-24 березня українці в середньому за день купували на 15 мільйонів більше, аніж продавали. Це не спровокувало до відчутної реакції готівкого ринку.

За словами Золотько, на найближчий час курс буде триматись біля позначки 39 гривень, однак вона очікує на доволі широкий коридор коливань.

"На мою думку, вартість валюти у готівковому сегменті протягом цього тижня знаходитиметься в діапазоні 38,80 – 39,50 гривень за долар", — прогнозує банкірка.

Вона також додає, що на готівковому ринку курсові коливання на 10-15 копійок перевищують котирування на міжбанку, що свідчить про обмежений попит з боку населення на валюту. На цьому тижні різниця між готівковими та безготівковими показниками не перевищить 10-20 копійок.

Курс долара в Україні станом на 26 березня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 26 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,97 грн (купівля) та 39,47 (продаж). Готівковий курс — 39,29 (купівля) та 39,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,22 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким прогнозується курс долара в Україні до кінця березня.