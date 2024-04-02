Пенсію перерахують автоматично: у кого з українців з 1 квітня зростають виплати

Є деякі умови

З 1 квітня пенсії для українців буде перераховано автоматично. Це стосуватиметься тих, то після призначення або перерахунку продовжували працювати.

Зміна виплати буде за умови, якщо станом на 1 березня 2024 року така особа набула 24 місяці страхового стажу. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

При цьому під час перерахунку показники середньої заробітної плати, враховані при призначенні/попереднього перерахунку пенсій, не змінюється.

"Якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії", — мовиться у повідомленні.

Якщо до 1 березня 2024 року пенсіонер не набрав 24 місяців стажу, то перерахунок пенсії буде проведено через 2 роки з моменту роботи/попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не зміниться.

Варто зауважити, що перерахунок буде проведено після надходження до державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подання звітів – до 10 травня).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців має право на дострокову пенсію в 50 та 55 років.