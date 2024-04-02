Пенсию перечислят автоматически: у кого из украинцев с 1 апреля растут выплаты

Есть некоторые условия

С 1 апреля пенсии для украинцев будут перечислены автоматически. Это касается тех, кто после назначения или пересчета продолжали работать.

Изменение выплаты будет при условии, если по состоянию на 1 марта 2024 года такое лицо получило 24 месяца страхового стажа. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

При этом при перерасчете показатели средней заработной платы, учтенные при назначении/предварительном перерасчете пенсий, не меняется.

"Если на 1 марта 2024 приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете, или, если целесообразно, учитывается в том числе заработок, получаемый человеком, работая после назначения / предварительного перерасчета пенсии", — говорится в сообщении.

Если до 1 марта 2024 года пенсионер не набрал 24 месяцев стажа, то перерасчет пенсии будет произведен через 2 года с момента работы/предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа. Заработная плата по исчислению пенсии не изменится.

Следует отметить, что перерасчет будет произведен после поступления в государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сведений об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок представления отчетов – до 10 мая).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев имеет право на досрочную пенсию в 50 и 55 лет.