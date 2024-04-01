Деякі українці можуть вийти на пенсію у 50 та 55: за яких обставин
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Це розповсюджується для певної категорії працівників
Українці за певних умов мають право на дострокову пенсію та надбавку до неї. Таке правило діє і для працівників медичних закладів, які мають стосуватись списку №1 та №2.
Як повідомили на сайті Medplatforma, пенсійний вік у медиків починається у 50 та 55 для жінок та чоловіків. Залежно від статі, розмір страхового стажу коливається в межах 20-25, а також 25-30 років.
У 50 років на відпочинок мають право чоловіки зі списку №1, які напрацювали 25 років загального стажу, з яких 10 років пільгових. А жінки зі списку №1, своєю чергою, пенсію отримають, якщо мають 20 років стажу, з них 7,5 — пільгові.
Посади медичних працівників за Списком №1:
- Лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).
- Молодші спеціалісти з медичною освітою рентгенівських відділень (кабінетів), а також молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).
Згідно з даними, пільгова пенсія для медпрацівників зі списку №2 нараховуватиметься в 55 років для тих, що зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці:
- чоловіки, що мають не менше 30 років стажу, з них 12 років 6 місяців на зазначених роботах.
- жінки, що мають не менше ніж 25 років, з них 10 років на зазначених роботах.
Посади медичних працівників за Списком №2:
- Медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися під час виконання службових обов’язків вірусом імунодефіциту людини;
- Молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці) патологоанатомічних бюро, центрів, відділень, прозекторських, моргів;
- Працівники, зайняті в протичумних закладах;
Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих:
- у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
- у лепрозоріях — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
- у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах (відділеннях), будинках дитини — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
- у будинках-інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих дітей системи соціального забезпечення — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
У підземних лікарнях, розташованих у відпрацьованих соляних шахтах:
- лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
- робітники, які працюють під землею для підтримки в нормальному стані шахтних виробок лікарень;
- в опікових і гнійних відділеннях — лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
В онкологічних закладах (підрозділах), центрах, диспансерах:
- лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у відділеннях і кабінетах хімієтерапії;
- молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у дитячих відділеннях;
- у рентгенівських відділеннях (кабінетах) — молодші
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери в Україні отримають підвищення у квітні.