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Деякі українці можуть вийти на пенсію у 50 та 55: за яких обставин

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Гривня Новина оновлена 01 квітня 2024, 14:41
Гривня. Фото Курс валют

Це розповсюджується для певної категорії працівників

Українці за певних умов мають право на дострокову пенсію та надбавку до неї. Таке правило діє і для працівників медичних закладів, які мають стосуватись списку №1 та №2.

Як повідомили на сайті Medplatforma, пенсійний вік у медиків починається у 50 та 55 для жінок та чоловіків. Залежно від статі, розмір страхового стажу коливається в межах 20-25, а також 25-30 років.

У 50 років на відпочинок мають право чоловіки зі списку №1, які напрацювали 25 років загального стажу, з яких 10 років пільгових. А жінки зі списку №1, своєю чергою, пенсію отримають, якщо мають 20 років стажу, з них 7,5 — пільгові.

Посади медичних працівників за Списком №1:

  • Лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).
  • Молодші спеціалісти з медичною освітою рентгенівських відділень (кабінетів), а також молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

Згідно з даними, пільгова пенсія для медпрацівників зі списку №2 нараховуватиметься в 55 років для тих, що зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці:

  • чоловіки, що мають не менше 30 років стажу, з них 12 років 6 місяців на зазначених роботах.
  • жінки, що мають не менше ніж 25 років, з них 10 років на зазначених роботах.

Посади медичних працівників за Списком №2:

  • Медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися під час виконання службових обов’язків вірусом імунодефіциту людини;
  • Молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці) патологоанатомічних бюро, центрів, відділень, прозекторських, моргів;
  • Працівники, зайняті в протичумних закладах;

Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих:

  • у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
  • у лепрозоріях — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
  • у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах (відділеннях), будинках дитини — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
  • у будинках-інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих дітей системи соціального забезпечення — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

У підземних лікарнях, розташованих у відпрацьованих соляних шахтах:

  • лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
  • робітники, які працюють під землею для підтримки в нормальному стані шахтних виробок лікарень;
  • в опікових і гнійних відділеннях — лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

В онкологічних закладах (підрозділах), центрах, диспансерах:

  • лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у відділеннях і кабінетах хімієтерапії;
  • молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у дитячих відділеннях;
  • у рентгенівських відділеннях (кабінетах) — молодші

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери в Україні отримають підвищення у квітні.

Теги:
#Пенсії #Медпрацівники #Пенсія #Достроковий вихід