Пенсія для деяких українців збільшена: хто у квітні отримає більше 15 тисяч гривень

Розмір нарахування коливається від 4 958 до 15 347 гривень

З березня більшість українців отримали перші проіндексовані пенсії. Збільшені виплати також передбачені для літніх осіб з інвалідністю.

Нову суму пенсії по інвалідності українцям здійснять лише у квітні. Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України.

Окремо були проіндексовані виплати осіб, що мають інвалідність і водночас належать до певної категорії. Зокрема, для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімальні пенсії збільшено:

для осіб з інвалідністю І групи — 14 308,46 гривні;

ІІ групи – 11 446,77 гривні;

ІІІ групи – 8585,08 гривень.

Пенсія для військовослужбовців також були перераховані, тому їх мінімальні виплати такі:

для осіб з інвалідністю І групи – 15 347 гривень;

ІІ групи – 12 396 гривень;

ІІІ групи – 8500 гривень;

для учасників бойових дій – 4958 гривень;

для постраждалих унаслідок участі в Революції гідності – 4958 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям можна оформити пенсію по інвалідності через вебпортал ПФУ.