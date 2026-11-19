Схожий прийом допомагає швидше позбутися крапель на парасолі

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Водовідштовхувальний спрей допомагає вберегти одяг від намокання під час дощу. Для обробки тканини важливо вибрати засіб із відповідним маркуванням.

Користувачка pravik_kateryna поділилася в TikTok своїм досвідом обробки джинсів.

"Наношу водовідштовхувальний спрей на джинси. Взагалі він призначений для взуття, але побачила у відео іншої дівчини, що він чудово працює і на одязі: брудна вода з калюжі не просочує тканину, а просто стікає краплями", – написала авторка відео.

Який спрей обрати та коли поновлювати обробку

Якщо потрібен один спрей для речей і взуття, шукайте на упаковці позначку "для одягу та взуття". Є й засоби, призначені окремо для одягу. Під відео одна з користувачок навела приклад зі світлим пальто: після обробки нижнього краю брудні бризки не затримуються на тканині.

У коментарях радять поновлювати водовідштовхувальний шар після кожного прання. Періодичність залежить від засобу - спеціальні спреї можуть витримати і кілька циклів прання.

Для того, щоб обробити річ, спрей розпшикують на відстані 15–20 см, а потім дають йому висохнути. Обробити можна й окремі ділянки, які намокають першими, наприклад плечі та капюшон куртки.

У порадах із догляду за парасолею, рекомендують спершу випробувати будь-який новий засіб на невеликій малопомітній ділянці.

Навіщо обробляти парасолю

Парасоля, яка і так має вологозахист завдяки особливостям тканини, від водовідштовхуючого спрею отримує додатковий бонус. Як зазначили в коментарях до відео — після обробки краплі швидше стікають з купола. Це зручно, коли з дощу потрібно одразу зайти до приміщення.

Як повідомляв "Телеграф", волога в складеній парасолі спричиняє іржу на механізмах і плісняву на тканині, тож догляд важливий для збереження її стану.