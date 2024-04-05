Потрібен лише один головний документ: яку щомісячну надбавку до пенсії отримуватимуть українці
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Вона передбачена для одної категорії осіб
Пенсіонери в Україні, якщо їм необхідна стороння допомога і догляд, мають право на щомісячну грошову надбавку до своєї виплати. Розмір нарахування складає 944 гривень.
Для оформлення доплати треба подати відповідні документи до Пенсійного фонду. Про це мовиться у постанові "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд".
Згідно з даними, розмір такої надбавки має бути не менше за 40% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2024 році його сума становить 2361 гривня, тому розмір надбавки не має бути меншим за 944 гривні.
Які критерії враховуються при оформленні надбавки
Особи мають право на таку виплату, якщо:
- досягли 80-річного віку;
- проживають самотньо;
- потребують регулярної допомоги і догляду за станом здоров'я;
- отримують пенсію за віком. Тут йдеться саме про пенсію за віком, яку дають із 60 років, а не за інвалідністю.
Якщо літня людина відповідає 4 умовам, то йому щомісяця буде здійснюватись надбавка до пенсії.
Щоб отримати на неї право, треба подати до ПФУ медичну довідку про стан свого здоров'я.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого з українців з 1 квітня автоматично виростуть пенсії.