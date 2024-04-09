Прибавка придет только в июне: кому из пенсионеров увеличат выплаты

Это касается одной категории людей

Определенным категориям пенсионеров в Украине предусмотрены надбавки. Одна из них хотя и будет исчисляться в апреле, но начислится только в июне.

Как говорится на сайте Пенсионного фонда Украины, с 1 апреля запланирован перерасчет пенсий работающих пожилых лиц. Эти лица получат прибавку за вновь приобретенный стаж.

Сумма дополнительного начисления за каждый наработанный год выше нормы стажа составляет 23,61 грн. Однако размер повышения высчитывается индивидуально, учитывая время работы лица.

Но, согласно данным ПФУ, такую выплату пенсионеры получат только в июне. Это связано с внесением сведений об уплате ЕСВ.

"Пересчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличены размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля" — отметили в фонде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого из пенсионеров будет произведен перерасчет выплат с 1 апреля.