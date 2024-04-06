Чи можна отримувати пенсію після виїзду за кордон: є важливий нюанс

Є ризик блокування рахунку, але не для всіх

Після початку повномасштабного вторгнення чимало осіб похилого віку виїхали за кордон. Та навіть у такому випадку пенсіонер може продовжити отримувати виплату.

Пенсія й надалі надходитиме на банківській рахунок, а от якщо кошти отримувалися через "Укрпошту" чи листоношу, то тоді пенсіонерам варто бути уважними. Про це пише 24 канал.

Зазначається, що річ у тім, що якщо людина впродовж 6 місяців поспіль не приходить за виплатами, то пенсія припиняється, а рахунок блокується.

Але можна перевести пенсію з поштових переказів на банківську картку: для цього знадобляться електронна копія паспорта громадянина України, ідентифікаційний код (ІПН) та банківська картка з копіями повних реквізитів до неї (IBAN).

Як поновити виплати пенсіонерам

Українці, які мають статус біженця та які проживають за кордоном, можуть надіслати заяву про відновлення виплат поштою. У цьому випадку необхідно додати наступні документи:

копії паспорта;

документи, що підтверджують отримання тимчасового захисту або статус біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання, з перекладом на необхідну мову;

оригінал документа, який підтверджує, що особа є живою.

Зазначимо, що усі документи мають бути завірені або у представництві України у країні перебування, або нотаріусом.

Раніше "Телеграф" писав, що березень відзначився для пенсіонерів індексацією їх нарахувань У квітні також має відбутись підвищення виплат для двох категорій українців.