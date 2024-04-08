Деякі українці можуть втратити значну частину пенсії: за яких обставин це буде
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Є певні нюанси
За деяких обставин літні особи в України можуть лишитись без виплат. Одна з таких умов є те, що особа, після виходу на відпочинок, працевлаштувалась, але це не стосується ФОП.
Як мовиться на сайті Пенсійного фонду України, виплати пенсії у випадку, якщо особа хоче зайнятися підприємницькою діяльністю, припинені не будуть. Це передбачено законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Згідно зі законом, у разі зарахування призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що настає за днем звільнення з роботи. Однак право на пенсію втрачають підприємці, які ведуть медичну практику.
Але, варто зауважити, що деякі особи можуть частково втратити свої виплати, якщо не повідомлять про своє працевлаштування у ПФУ. Таке правило поширюється на осіб, які після призначення виплат вирішили знайти роботу.
Про працевлаштування пенсіонеру треба повідомити у ПФУ протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, то у нього заберуть значну частину пенсії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як самостійно можна подати нову інформацію до пенсійної справи дистанційно.