"Ситуація справді складна": в Міненерго відповіли, чи піднімуть тарифи на світло

Остаточне рішення поки не ухвалене

Кабінет міністрів поки що не ухвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Але з огляду на продовження ворожих атак на енергетичну інфраструктуру, питання про перегляд тарифу може підійматись.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Вона підкреслила, що на сьогодні остаточного рішення щодо підняття тарифів немає. За словами чиновниці, для початку потрібно зрозуміти, наскільки Україна зможе відновити енергосистему, щоби покривати все споживання.

Гринчук також повідомила, що наразі поводиться активна робота з західними партнерами. За її совами, потрібно зрозуміти, яку допомогу вони можуть надати у відновленні енергетики України, щоб згодом мати уявлення про формування тарифів для населення.

"Рішення щодо підвищення тарифів на сьогодні немає. Але ми не можемо виключати цього, бо ситуація справді складна", – підкреслила Гринчук.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українці можуть зіштовхнутись зі збільшенням тарифу на світло на тлі нових атак росіян на енергетичну інфраструктуру. Кабінет міністрів почав вивчати різні варіанти фінансування ремонту пошкоджених обʼєктів.