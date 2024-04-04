Тарифи на електроенергію підвищать уже в травні? У Нацкомісії дали чітку відповідь

В українських енергокомпаній дуже складна ситуація

Голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк, не виключив змін у питанні забезпечення населення електроенергією (ПСО), у рамках якого до 1 травня поточного року різницю у тарифах та ринковій ціні покривають НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ Укргідроенерго". Ця інформація викликала резонанс, і у Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, роз’яснили її.

"Будуть чи зміни, чи продовження ПСО щодо населення в існуючому варіанті… Якщо зміни, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше", — сказав він журналістам, пише "Інтерфакс-Україна".

Тарасюк також констатував, що всі українські енергокомпанії мають дуже складну ситуацію. Насамперед через російську агресію.

Його слова про можливе зростання тарифів викликали резонанс у суспільстві. У відповідь у НКРЕКП заявили, що зараз робота зі зміни діючих тарифів на електричну енергію для побутових споживачів не ведеться.

"У коментарі Голови НКРЕКП Валерія Тарасюка інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна" йшлося про те, що йому невідомо про плани зміни режиму ПСО з 1 травня та можливість змін тарифів, зокрема, оскільки ухвалення відповідних рішень не є компетенцією НКРЕКП", — заявили там.

Нагадаємо, зараз в Україні діє схема ПСО, згідно з якою "Енергоатом" та "Укргідроенерго" компенсують постачальникам електроенергії різницю між тарифом для населення в 2,64 грн/кВт-год та ринковою ціною. Вони роблять це з коштів від своєї діяльності на ринку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні планують підняти тарифи на водопостачання. Це відбуватиметься у два етапи та може досягти 60% за кубометр.