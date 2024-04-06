Зростання тарифів не уникнути? У Кабміні розглядають варіанти відновлення енергетики після атак

Ситуація стає все складнішою

Українці можуть зіштовхнутись зі збільшенням тарифу на світло на тлі нових атак росіян на енергетичну інфраструктуру. Кабінет міністрів почав вивчати різні варіанти фінансування ремонту пошкоджених обʼєктів.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Bloomberg. Водночас він зазначив, що підняття тарифів — один з варіантів, до якого вже вдавались торік у червні після зимових атак на Україну та блекаутів. Тоді ціни зросли вдвічі.

"Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків", — зауважив міністр.

Галущенко зауважив, що повністю встановити наслідки атак РФ, а також збитки поки що неможливо. Проте масштаби можуть досягти мільярдів доларів.

"Руйнування були значні — і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися", — додав міністр.

Галущенко попередив, що залежно від ситуації українців у липні-серпні можуть просити максимально економити електроенергію.

"Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб", — пояснив глава Міненерго.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Нацкомісії, подорожчання комунальних тарифів на електроенергію можливе, хоча наразі відповідні роботи не ведуться. Проте вже зараз українці можуть не переплачувати за комунальні рахунки, навіть не маючи пільг.