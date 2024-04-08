Не цього місяця: експерт розповів, коли й наскільки підвищать тарифи на світло

Торік через атаки тарифи вже зростали

В Україні через масовані атаки на енергетичну інфраструктуру можуть підвищити тарифи на електроенергію. Пошкоджені росіянами об'єкти потребують ремонту.

Таку думку висловив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, попри небажання політиків брати на себе відповідальність та повідомляти про непопулярну новину, підвищувати ціни потрібно.

"Якщо казати про ціни на електричну енергію як товар насамперед для побутових споживачів, то ціни мають бути підвищені. Тому що немає іншого джерела доходів у компаній, які генерують енергію для проведення поточних ремонтів", – зазначив експерт.

Рябцев підкресли, що без підвищення тарифів неможливо буде зібрати кошти й провести ремонти об'єктів. За його словами, пошкодження, які були завдані об’єктам генерації та розподілу нещодавніми російськими ударами, дуже значні.

"Якщо казати про економічно обґрунтований рівень, то він зараз набагато вищий аніж 5 грн за кВт/год. Якщо казати про те, наскільки зможуть підняти ціни в уряді, то мова може йти про рівень нижче аніж 4 грн за кВт/год", – вважає Рябцев.

На думку експерта, рішення про підвищення тарифів на електроенергію може бути відтерміноване. Рябцев наголосив, що воно однозначно не буде ухвалено цього місяця, скоріше за все мова йтиме про "більш віддалену перспективу".

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українці можуть зіштовхнутись зі збільшенням тарифу на світло на тлі нових атак росіян на енергетичну інфраструктуру. Кабінет міністрів почав вивчати різні варіанти фінансування ремонту пошкоджених обʼєктів.