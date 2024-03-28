Чи підвищать тарифи на електроенергію в Україні: в уряді відповіли

Внаслідок недавніх атак російських окупантів знову є значні пошкодження об’єктів енергетичної галузі.

Минулого року влада України була змушена підвищити тарифи на електроенергію для населення через масштабні атаки РФ на енергетику. Наразі Міністерство енергетики України не планує нових підвищень.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Подробиці урядовець озвучив в ефірі телемарафону.

"Без цього рішення ми не відновили б нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, — спокійно, стабільно і без відключень", — пояснив Галущенко.

Міністр пояснив, що внаслідок недавніх атак російських окупантів знову є значні пошкодження об’єктів енергетичної галузі. Але поки що фахівці ще не дали повної оцінки завданих збитків. Тому поки що не ясно, яка сума потрібна на відновлення. Як результат, говорити про розробку проектів щодо підвищення тарифів зарано.

Нагадаємо, що 22 березня Росія зробила наймасштабнішу атаку на енергетику України за весь час війни. Тоді під удар потрапила ДніпроГЕС до Запоріжжя. А у Харкові з того часу досі складна ситуація з електроенергією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Кабмін та МВФ підписали документ про підвищення тарифів на комуналку. Через це вартість деяких послуг може почати дорожчати ще до закінчення повномасштабної війни.