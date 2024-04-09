"Ситуация действительно сложная": в Минэнерго ответили, поднимут ли тарифы на свет

Окончательное решение пока не принято

Кабинет министров пока не принял решение о повышении тарифов на электроэнергию. Но учитывая продолжение вражеских атак на энергетическую инфраструктуру, вопрос о пересмотре тарифа может подниматься.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Она подчеркнула, что на сегодняшний день окончательного решения о поднятии тарифов нет. По словам чиновницы, для начала следует понять, насколько Украина сможет восстановить энергосистему, чтобы покрывать все потребление.

Гринчук также сообщила, что сейчас ведется активная работа с западными партнерами. По ее словам, нужно понять, какую помощь они могут оказать в восстановлении энергетики Украины, чтобы впоследствии иметь представление о формировании тарифов для населения.

"Решения о повышении тарифов на сегодняшний день нет. Но мы не можем исключать этого, потому что ситуация действительно сложная", – подчеркнула Гринчук.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинцы могут столкнуться с ростом тарифа на свет на фоне новых атак россиян на энергетическую инфраструктуру. Кабинет министров начал изучать разные варианты финансирования ремонта поврежденных объектов.