Дія тарифу на газ спливає у квітні: скільки українці платитимуть у травні

Є два сценарії розвитку подій із цінами на тарифи

З 1 травня тариф на газ залишиться на колишньому рівні. Хоча та ціна, яка є зараз, діє до 30 квітня, в нашій країні під час воєнного стану і протягом шести місяців після цього заборонено підвищувати тариф.

Кубометр блакитного палива коштуватиме у травні 7,96 грн. Про це пише OBOZ.UA з посиланням на інформацію від співрозмовників в уряді.

"Зараз немає навіть планів підвищувати тарифи на блакитне паливо. І хоча, навіть в умовах чинних законодавчих обмежень, тарифи могли б підняти окремим рішенням, цього не робитимуть", — розповіли співрозмовники видання.

Зазначається, що є два сценарії розвитку подій із цінами на тарифи:

ціни на газ підвищать після закінчення війни;

тариф підвищать на вимогу партнерів ще під час повномасштабної війни (у планах цього поки що немає).

Важливо додати, що за умов євроінтеграції є пункт про лібералізацію ринку газу. Тобто тарифи мають регулюватися ринком, не рішенням уряду.

Також цікавий факт — ситуація з газом в Україні навіть стала кращою. Чи не вперше в історії блакитного палива власного видобутку було достатньо, щоб повністю покрити свої потреби. Причина полягає у скороченні споживачів (у зв’язку з окупацією, великою кількістю біженців та знищенням промислових підприємств).

Ситуація з цінами на ринку покращала. Станом на березень 2022 року на українській біржі тисяча кубометрів газу коштувала 33 тис. грн, а на 2 квітня 2024-го – 13,6 тис. грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нові тарифи на воду в Україні залежатимуть від тарифу на електрику.