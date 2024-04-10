Комуналка на воду може зрости: чому нова ціна залежатиме від тарифу на світло

Наразі у всіх українських водоканалів є одна спільна проблема – це критичний стан підприємств і невизначеність з джерелами фінансування та підтримки галузі

Тариф на водопостачання в Україні не переглядали вже 3 років. Але нові тарифи на воду залежатимуть від електроенергії.

Про це пише 24 Канал. Як повідомляють в Асоціації "Укрводоканалеккологія", збитки через це сягають мільярди доларів, адже водоканали не здатні забезпечувати свої функції згідно з теперішніми цінами.

Президент Асоціації Дмитро Новицький зазначає, що зараз для всіх водоканалів є одна проблема – фінансування. Тож планові роботи, заміна обладнання, насосів, засувок чи перекладання мереж фактично неможливі.

"Наразі у всіх українських водоканалів є одна спільна проблема – це критичний стан підприємств і невизначеність з джерелами фінансування та підтримки галузі", – каже він.

Саме тому в Асоціації закликають Уряд визнати критичний стан водного сектору України та оперативно вжити заходів для проведення реформ та інвестицій.

Які прогнози експертів

Експерт з питань ЖКП Олег Попенко розповів, що усі пропозиції щодо змін тарифів на воду вже є "на столі" Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Втім, питання щодо цього є досі дискусійним.

"На сьогодні заплановане підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не прийняли. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним", — каже він.

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також прокоментував ситуацію. Він зауважив, що якщо в Україні вартість на світло зросте першочергово, тоді тарифи на воду буде потрібно також підіймати, адже борги водоканалів перед енергопостачальниками є чи не найсуттєвішими.

"Мій логічний висновок: розміри тарифів на воду залежатимуть від тарифів на світло", — акцентував він.

Цікаво, що з нового року в деяких водоканалах плата за обслуговування споживачів за індивідуальними договорами зросла.

Раніше "Телеграф" писав, як змінився тариф на газ у квітні для більшості споживачів.